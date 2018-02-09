FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 192
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просто график всегда возвращается туда где он не был - буду придерживаться этой стратегии (хотя бы до сентября)
это слишком смелое утверждение.
намотайте 3 месяца к текущей дате и уже не будет работать.
это слишком смелое утверждение.
вопрос хватит ли депозита)))))
вопрос хватит ли депозита)))))
значит 2 недели, а не 3 месяца.
я тут свой среди чужих, может и так, заново изучаю все что знал, а впрочем ваш форум очень много дает, раньше была у меня рулетка и лоты не соответствовали депозиту (сори пятница)
всем пока до понедельника.. буду троилить нещадно..
мы тут как бы кружок помощи... не надо тролить
я конечно лол в ваших дискусиях, но хочу услышать мнение от лесоруба и Тумы. считаю что евро 1,2 посетить в ближайшем будущем
Я занимаюсь внутри дня.
Поэтому такие цели как 1,2000 или 0,8- мне не интересны.
Ранее был такой рисунок.
Без перехая пришли на 1,0614.
ты думаешь я напишу другие?
В рамочке повесь и радуйся жизни месяц-два.
Ренат)
Ты скажи, что с Евро делать сейчас )
Спасибо!