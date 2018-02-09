FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 192

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achtopridumat:

просто график всегда возвращается туда где он не был - буду придерживаться этой стратегии (хотя бы до сентября)

это слишком смелое утверждение.

намотайте 3 месяца к текущей дате и уже не будет работать.

 
Renat Akhtyamov:
это слишком смелое утверждение.
ни как нет!
 

вопрос хватит ли депозита)))))

 
achtopridumat:

вопрос хватит ли депозита)))))

значит максимум 2 недели, а не 3 месяца.
 
Renat Akhtyamov:
значит 2 недели, а не 3 месяца.
я тут свой среди чужих, может и так, заново изучаю все что знал, а впрочем ваш форум очень много дает, раньше  была у меня рулетка и лоты не соответствовали депозиту (сори пятница)
 
achtopridumat:
я тут свой среди чужих, может и так, заново изучаю все что знал, а впрочем ваш форум очень много дает, раньше  была у меня рулетка и лоты не соответствовали депозиту (сори пятница)
Почитай пока - как лот посчитать, не торопись открываться, а то от 5-ти баксов через час ничего не останется.
 
Myth_TGL:
всем пока до понедельника.. буду троилить нещадно..
мы тут как бы кружок помощи... не надо тролить
 
achtopridumat:
мы тут как бы кружок помощи... не надо тролить
не будет он троллить, когда трезвым придет. Иначе забанят.
 
achtopridumat:

я конечно лол в ваших дискусиях, но хочу услышать мнение от лесоруба и Тумы. считаю что евро 1,2 посетить в ближайшем будущем

Я занимаюсь внутри дня.

Поэтому такие цели как 1,2000  или 0,8- мне не интересны.


Ранее был такой рисунок.

Без перехая пришли на 1,0614.


 
Renat Akhtyamov:

ты думаешь я напишу другие?

В рамочке повесь и радуйся жизни месяц-два.

Ренат)

Ты скажи, что  с Евро делать сейчас )

Спасибо!

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