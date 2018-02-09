FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 414
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А чо так? В чем причина интересно?
Потолка похоже не будет...слух был, что некоторые богатые амеры уже начали быстренько перекладываться в юани...)))
Так, видимо, сильно верят в сою мощную экономику... пузырь то может схлопнуться при любом неверном движении... нельзя же блефовать вечно...))
Китай долгов выкупил более триллиона....интересно,22% госдолга достаточно,чтобы кокушки должника перекатывать в руке?
Было:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page409
Стало:
контроль бакса на лоях...
Возможный золотой обвал...
У кого Еня в подругах...
Чиф для коррекции:
Китай долгов выкупил более триллиона....интересно,22% госдолга достаточно,чтобы кокушки должника перекатывать в руке?
Чиф для коррекции:
Lesorubu конечно большое спасибо и респект...
палки гнет - не устает...
рынок весь на раз дерет...))))
Евру продали? Возможно пофлетим.)
Евру продали? Возможно пофлетим.)
по быстрому...
а так индекс бакса еще не взял нижнюю цель...