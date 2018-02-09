FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 414

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Renat Akhtyamov:
А чо так? В чем причина интересно?
Так, видимо, сильно верят в сою мощную экономику... пузырь то может схлопнуться при любом неверном движении... нельзя же блефовать вечно...))
 
Сергей Криушин:
Потолка похоже не будет...слух был, что некоторые богатые амеры уже начали быстренько перекладываться в юани...)))

Сергей Криушин:
Так, видимо, сильно верят в сою мощную экономику... пузырь то может схлопнуться при любом неверном движении... нельзя же блефовать вечно...))

Китай долгов выкупил более триллиона....интересно,22% госдолга достаточно,чтобы кокушки должника перекатывать в руке?
 

Было:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page409

Стало:     


контроль бакса на лоях...

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.05.14
  • www.mql5.com
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Возможный золотой обвал...



 

У кого Еня в подругах...



 

Чиф для коррекции:




 
Vadens:


Китай долгов выкупил более триллиона....интересно,22% госдолга достаточно,чтобы кокушки должника перекатывать в руке?
Вот и я про то...одно дело производить воздух...другое дело - его же надо постоянно подкачивать...наполнять, так сказать, верой в мощь этого пузыря...а  веры то с каждым днем всё меньше... а порождение их хаоса все больше набирает силу... последняя мощная кибератака по всему миру...  а рухнет сеть - что тогда будет, если весь их воздух - большая часть экономики - все гаджеты и прочие интырнет фишки на этой сети держатся...((
 
Lesorub:

Чиф для коррекции:




Lesorubu конечно большое спасибо и респект...

палки гнет - не устает...

рынок весь на раз дерет...))))

 
Lesorub:


Евру продали? Возможно пофлетим.)
 
sterva:

Евру продали? Возможно пофлетим.)

по быстрому...

а так индекс бакса еще не взял нижнюю цель...

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