FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 139
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........чел призывает предсказывать будущее всех поголовно
..............
Уважаю твою одержимость биржевым анализом. Пожалуй,это самая сложная и предельно близкая к котирам диванная аналитика. Вишь,я даже поддержал профчистоту твоей нынешней берлоги. Так исторически получилось,что я в инете под разными никами-это мой личный дурдом.
Но,увы,биржевой анализ тоже не даёт инструментальной точности и там тоже приходится ванговать. По сему теоретически допускаю наличие успешных трейдеров с RSI(например).
Вспомни старую школу о торговле с пустого графика или твою методу нахождения подтверждённых уровней на линейном графике.......я этим пользуюсь и в реале никогда не уйду в Дельту,TST,Рельсы,СМЕ,СОТ......а вот за кружечкой пива могу по-звиздеть обо всём.
Уважаю твою одержимость биржевым анализом. Пожалуй,это самая сложная и предельно близкая к котирам диванная аналитика. Вишь,я даже поддержал профчистоту твоей нынешней берлоги. Так исторически получилось,что я в инете под разными никами-это мой личный дурдом.
Но,увы,биржевой анализ тоже не даёт инструментальной точности и там тоже приходится ванговать. По сему теоретически допускаю наличие успешных трейдеров с RSI(например).
Вспомни старую школу о торговле с пустого графика или твою методу нахождения подтверждённых уровней на линейном графике.......я этим пользуюсь и в реале никогда не уйду в Дельту,TST,Рельсы,СМЕ,СОТ......а вот за кружечкой пива могу по-звиздеть обо всём.
А звиздеть тут особо не о чем, самому тупому одного взгляда достаточно, чтобы увидеть по онлайн торгам, что реальная поддержка на данный момент у евро есть только ниже 1.06.
Тупеет, полный отстой, сборище гадалок на кофейной гуще, люди даже принципов торговли не понимают.
Яркие тому примеры, мож им на гадании зарабатывать?
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16215995&viewfull=1#post16215995
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page138#comment_4088185
А звиздеть тут особо не о чем, самому тупому одного взгляда достаточно, чтобы увидеть по онлайн торгам, что реальная поддержка на данный момент у евро есть только ниже 1.06.
Итак, цена посетила то, что ей предписывалось на Н1...
Теперь Н4: ТР 1.0748, второй ТР 1.0812
Итак, цена посетила то, что ей предписывалось на Н1...
Теперь Н4: ТР 1.0748, второй ТР 1.0812
А есть ли у вас какое графическое обоснование для такого предположения?
В крайнем случае фундаментальное.
А есть ли у вас какое графическое обоснование для такого предположения?
В крайнем случае фундаментальное.