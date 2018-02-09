FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 139

Новый комментарий
 
pridurok:

........чел призывает предсказывать будущее всех поголовно 

..............

Уважаю твою одержимость биржевым анализом. Пожалуй,это самая сложная и предельно близкая к котирам диванная аналитика. Вишь,я даже поддержал профчистоту твоей нынешней берлоги. Так исторически получилось,что я в инете под разными никами-это мой личный дурдом.

Но,увы,биржевой анализ тоже не даёт инструментальной точности и там тоже приходится ванговать. По сему теоретически допускаю наличие успешных трейдеров с RSI(например).

Вспомни старую школу о торговле с пустого графика или твою методу нахождения подтверждённых уровней на линейном графике.......я этим пользуюсь и в реале никогда не уйду в Дельту,TST,Рельсы,СМЕ,СОТ......а вот за кружечкой пива могу по-звиздеть обо всём. 

Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
  • Fisht
  • www.forexdengi.com
!!!)))......Поддерживаю! Давайте выпьем за то,чтобы данная веточка осталась целевой,чисто технической-за одержимыми биржевым анализом,а искусство интуиции пусть каждый оттачивает самостоятельно. Машкой помахать и по-прогнозить на стохастике есть сотни мест в инете.
 
Скажу больше, им тут важно потом выскочить из кустов и проорать - я прав, им деньги и нах не надо, клоуны одним словом. Пока, отдыхайте дальше.
 
Vadens:

Уважаю твою одержимость биржевым анализом. Пожалуй,это самая сложная и предельно близкая к котирам диванная аналитика. Вишь,я даже поддержал профчистоту твоей нынешней берлоги. Так исторически получилось,что я в инете под разными никами-это мой личный дурдом.

Но,увы,биржевой анализ тоже не даёт инструментальной точности и там тоже приходится ванговать. По сему теоретически допускаю наличие успешных трейдеров с RSI(например).

Вспомни старую школу о торговле с пустого графика или твою методу нахождения подтверждённых уровней на линейном графике.......я этим пользуюсь и в реале никогда не уйду в Дельту,TST,Рельсы,СМЕ,СОТ......а вот за кружечкой пива могу по-звиздеть обо всём. 

Все с чего то начиналось, тикай отсюда)
 

А звиздеть тут особо не о чем, самому тупому одного взгляда достаточно, чтобы увидеть по онлайн торгам, что реальная поддержка на данный момент у евро есть только ниже 1.06.

 

 
pridurok:

Тупеет, полный отстой, сборище гадалок на кофейной гуще, люди даже принципов торговли не понимают.

Яркие тому примеры, мож им на гадании зарабатывать?

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16215995&viewfull=1#post16215995

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page138#comment_4088185 


 

Может быть,само переломное время щас не очень полезное для интеллекта. В данном случае,считаю это следствием отсутствия Авторитетов,т.к. авторитеты авторитетно разбежались. Ты вот забегаешь сюда только чтобы Сообщество мордой в придорожную пыль окунуть. Но,заметь,если веточку читать и на ус наматывать,в твою берлогу заглядывать,то можно заточиться....как минимум не сливать в реале.
 
pridurok:

А звиздеть тут особо не о чем, самому тупому одного взгляда достаточно, чтобы увидеть по онлайн торгам, что реальная поддержка на данный момент у евро есть только ниже 1.06.

 

Такая картинка шас по фунту интересует. ОИ PUT на 1.2300,надеюсь там и цена будет.
 
Думал,на фунтокиви бабло рубить сёдня буду,ан нет-откинуло....с 300 с чем-то пунктов в плюсе. Киви проседает и даёт фунту поддержку. Нормалёк,усилить позу я никогда не отказывался,тем более,что перехая не произошло и своп попутный и ОИ на фунте нормальный...можно и подремать. Спасибо Зоричу за веерную идею.
 

Итак, цена посетила то, что ей предписывалось на Н1...

Теперь Н4: ТР 1.0748, второй ТР 1.0812     

 
Lesorub:

Итак, цена посетила то, что ей предписывалось на Н1...

Теперь Н4: ТР 1.0748, второй ТР 1.0812     

А есть ли у вас какое графическое обоснование для такого предположения?

В крайнем случае фундаментальное. 

 
Uladzimir Izerski:

А есть ли у вас какое графическое обоснование для такого предположения?

В крайнем случае фундаментальное. 

для кокого такого?
1...132133134135136137138139140141142143144145146...878
Новый комментарий