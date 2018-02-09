FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 446

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ну что, боитесь сыграть в игру? кстати, цена уже прошла немного вниз, уже вам легче.
 
Стоит цене 100 пунктов резко пойти в любую строну и форум умирает)))
 
ааааа, только бы не дошло до 1,1190....
 
Renat Akhtyamov:
ааааа, только бы не дошло до 1,1190....


Почему?Что там на  1.1190?

 
Darirunu:


Почему?Что там на  1.1190?

там я проиграю ставку. Выше писал
 
хорошо я провоцирую людей прогнозировать то, что они не торгуют)))
 
Renat Akhtyamov:
там я проиграю ставку. Выше писал

Я  вижу х... маятся времени очень много)))
 

Евро - жду от 1.1240 1.1165+/- внутридневка

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в довесок:

5 - 6 июня 100% селл по Евро и это видимо на долго, и про уровни умолчу.... нет их у меня.

 

Хорошую бороду  нарисовали  внизу)

Стерва))) Закрылась?  Ты течёшь от того,что цена пришла туда,где продала?( а могла бы и закрыться на 1,1110)

Вон сколько  мнений))) Рена  покупает , у меня  продажи сигналы.

Не запуталась  в этой  каше информации ? )))

Спасибо!

 
Sergey Nokhrin:

Евро - жду от 1.1240 1.1165+/- внутридневка

-------------------

в довесок:

5 - 6 июня 100% селл по Евро и это видимо на долго, и про уровни умолчу.... нет их у меня.

Уже было сегодня 1,1240.

Или ещё раз ожидается?

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