FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 446
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ааааа, только бы не дошло до 1,1190....
Почему?Что там на 1.1190?
Почему?Что там на 1.1190?
там я проиграю ставку. Выше писал
Я вижу х... маятся времени очень много)))
Евро - жду от 1.1240 1.1165+/- внутридневка
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в довесок:
5 - 6 июня 100% селл по Евро и это видимо на долго, и про уровни умолчу.... нет их у меня.
Хорошую бороду нарисовали внизу)
Стерва))) Закрылась? Ты течёшь от того,что цена пришла туда,где продала?( а могла бы и закрыться на 1,1110)
Вон сколько мнений))) Рена покупает , у меня продажи сигналы.
Не запуталась в этой каше информации ? )))
Спасибо!
Евро - жду от 1.1240 1.1165+/- внутридневка
-------------------
в довесок:
5 - 6 июня 100% селл по Евро и это видимо на долго, и про уровни умолчу.... нет их у меня.
Уже было сегодня 1,1240.
Или ещё раз ожидается?