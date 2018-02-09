FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 347
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по ГЭПу будет рост выше 1,07
2 из 3-х срабатывает. А вот одно из 3-х - нет.
интересно не то что срабатывает , а то что у инсты терминал их гэп не показаал)
уже там колбасится вообще то.
кстати там и второй молот нарисовывается
аааа. Ну теперь понятно.
Ренат ну ты как думаешь к среде вернемся к 1,0770 (лепэн проиграет)?
по ТА после ГЭПа метит в 1,077-1,079. Если народу повыщелкнется много, то по дольше ждать скорее всего.
думаю народ заждался 1,09))))
для примера - выборы Трампа (350 чипсов, как с куста, тока вот еврик падал...):