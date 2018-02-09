FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 347

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achtopridumat:
по ГЭПу будет рост выше 1,07
уже там колбасится вообще то.
 
Renat Akhtyamov:
2 из 3-х срабатывает. А вот одно из 3-х - нет.
интересно не то что срабатывает , а то что у инсты терминал их гэп не показаал)
 
achtopridumat:
интересно не то что срабатывает , а то что у инсты терминал их гэп не показаал)
аааа. Ну теперь понятно.
 
Renat Akhtyamov:
уже там колбасится вообще то.
то понятно ТА не работает еще пару месяцев)
 
хотя молот на H1 должен повести нас к вверху (хочу 1,09))))
 

кстати там и второй молот нарисовывается

 
Renat Akhtyamov:
аааа. Ну теперь понятно.
Ренат ну ты как думаешь к среде вернемся к 1,0770 (лепэн проиграет)?
 
achtopridumat:
Ренат ну ты как думаешь к среде вернемся к 1,0770 (лепэн проиграет)?
по ТА после ГЭПа метит в 1,077-1,079. Если народу повыщелкнется много, то по дольше ждать скорее всего.
 
Renat Akhtyamov:
по ТА после ГЭПа метит в 1,077-1,079. Если народу повыщелкнется много, то по дольше ждать скорее всего.
думаю народ заждался 1,09))))
 
achtopridumat:
думаю народ заждался 1,09))))

для примера - выборы Трампа (350 чипсов, как с куста, тока вот еврик падал...):


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