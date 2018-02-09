FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 75
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Ролик на определенную публику.((
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Однозначно на весёлую толпу.
А ты,наверное,индиго ,судя по пункту 9
(9) Способны глубоко сочувствовать другим, но не переносят глупости.
и относишься к следующей шестой коренной расе. По теории Е.П. Блаватской планета вошла в эпоху смены рас и представители будущей расы уже среди нас.
Что с японцами делать?
Пара с баксом???
продавать...
продавать...
Привет! На фунтокаде иду вниз. Как считаешь до 6095 доползу? Не хотелось бы по недоумию "отбросить коньки вверх".
Не , лося поймаешь!
Привет! На фунтокаде иду вниз. Как считаешь до 6095 доползу? Не хотелось бы по недоумию "отбросить коньки вверх".
Спасибо.)
как поживает фунтик?
Фунтик с большими нервами, но прибыльно сходил вверх.
Просада по 2344 шорт на одном счете, но ему плохо не будет.)