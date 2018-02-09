FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 75

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Uladzimir Izerski:

Ролик на определенную публику.((

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Однозначно на весёлую толпу.

А ты,наверное,индиго ,судя по пункту 9

 (9) Способны глубоко сочувствовать другим, но не переносят глупости.

 и относишься к следующей шестой коренной расе. По теории Е.П. Блаватской планета вошла в эпоху смены рас и представители будущей расы уже среди нас.

 
sterva:

Что с японцами делать?

Пара с баксом??? 

продавать...


 
Lesorub:

продавать...


Спасибо.)
 
Lesorub:


Привет! На фунтокаде иду вниз. Как считаешь до 6095 доползу? Не хотелось бы по недоумию "отбросить коньки вверх".
 
Vadens:
Привет! На фунтокаде иду вниз. Как считаешь до 6095 доползу? Не хотелось бы по недоумию "отбросить коньки вверх".
Не , лося поймаешь!
 
Evgeny Belyaev:
Не , лося поймаешь!
Лоси не предусмотрены,счета летят,если что. В данном случае уже б/у,но всё одно крайне не приятно видеть 345пп и закрыться по лб/у.
 
Vadens:
Привет! На фунтокаде иду вниз. Как считаешь до 6095 доползу? Не хотелось бы по недоумию "отбросить коньки вверх".



 
sterva:
Спасибо.)
как поживает фунтик?
 
Lesorub:



Ясно. Спасибо. Вижу,что против шерсти. Опасненько.
 
Lesorub:
как поживает фунтик?

Фунтик с большими нервами, но прибыльно сходил вверх.

Просада по 2344 шорт на одном счете, но ему плохо не будет.)   

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