FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 466
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если точней сказать: возможен вынос на следующей неделе с максимальным уровнем 1,13232(но для меня эта пара теперь только для продаж пока), но это пока только вымыслы, а надо смотреть по факту...
вот те на.)
А я уже поверил в низы 1,0650....)
вот те на.)
А я уже поверил в низы 1,0650....)
А у меня вера появилась и надежда... :0))
Спасибо!
Хорошо)
+++
до понедельника)
+++
кстати...1,1310 может не быть.Пара вошла в тренд.
Поддержку съели...
Добрый день всему форуму.
Лесоруб такой вопрос чисто из спортивного интереса:
всё жду, когда же сформируется сигнал на продажи в длинную по SPX500(а его всё нет)... так с каких уровней думаешь?
Так рынок стимулирует трейдера правильно выбирать направление торговли. Кто перед гепом зашёл правильно, не жалуются.)
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page464#comment_5267350
Мой фаворит на Eurovision Song Contest 2017... !!!
Мой фаворит на Eurovision Song Contest 2017... !!!
всё жду, когда же сформируется сигнал на продажи в длинную по SPX500(а его всё нет)... так с каких уровней думаешь?
вот, если это оно (в четвертом терминале тока нашел...):
вверху долгов нет, только разворотные зоны...
а по луню КУКЛ все пустил на самотек, без заморочек:
Вот и я об этом, что пока и намёка нет на изменения, есть только уровни от которых надо смотреть, а так всё пока вперёд... интересная ситуация. Бывает рывок, рынок растёт резко, но уже это как бы говорит скоро..., а здесь медленно, уверенно вверх: