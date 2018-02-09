FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 466

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Sergey Novokhatskiy:
если точней сказать: возможен вынос на следующей неделе с максимальным уровнем 1,13232(но для меня эта пара теперь только для продаж пока), но это пока только вымыслы, а надо смотреть по факту...

вот те на.)

А я уже поверил  в низы  1,0650....)

 
tuma_news:

вот те на.)

А я уже поверил  в низы  1,0650....)

А у меня вера появилась и надежда... :0))
 
Sergey Novokhatskiy:
А у меня вера появилась и надежда... :0))

Спасибо!

Хорошо)

+++

до понедельника)

+++

кстати...1,1310 может  не быть.Пара вошла в тренд.

Поддержку съели...

 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день всему форуму.

Лесоруб такой вопрос чисто из спортивного интереса:

всё жду, когда же сформируется сигнал на продажи в длинную по SPX500(а его всё нет)... так с каких уровней думаешь?

Я без техники рядом пока, попозже взгляну...
 
khorosh:
Так рынок стимулирует трейдера правильно выбирать направление торговли. Кто перед гепом зашёл правильно, не жалуются.)
да ладно. я зашел правильно. и жалуюсь.
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page464#comment_5267350
 

Мой фаворит на Eurovision Song Contest 2017... !!!

Julia Samoylova - Flame Is Burning (Russia) Eurovision 2017 - Official Video
Julia Samoylova - Flame Is Burning (Russia) Eurovision 2017 - Official Video
  • 2017.03.13
  • www.youtube.com
Official statement from the EBU Following the official confirmation that Russian Eurovision entrant, Julia Samoylova, will not be permitted to travel to Kyiv...
 
praeiwis:

Мой фаворит на Eurovision Song Contest 2017... !!!

Землячка моя, из одного города... уважаю таких людей.!!!
 
Sergey Novokhatskiy:

всё жду, когда же сформируется сигнал на продажи в длинную по SPX500(а его всё нет)... так с каких уровней думаешь?

вот, если это оно (в четвертом терминале тока нашел...):

вверху долгов нет, только разворотные зоны...

 

а по луню КУКЛ все пустил на самотек, без заморочек:


 

Вот и я об этом, что пока и намёка нет на изменения, есть только уровни от которых надо смотреть, а так всё пока вперёд... интересная ситуация. Бывает рывок, рынок растёт резко, но уже это как бы говорит скоро..., а здесь медленно, уверенно вверх:


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