FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 215
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Подкорректировал старый прогноз USDCHF(ситуация поменялась):
Завтра гляну его, не смотрел давно.
убойным:
уходим к фиге 1,04
ку
ку
Продажа 113.85 SL 115.49 TP 109.45
1. разберитесь, что такое тренд и с чем его "употреблять",
2. отберите те торговые пары, которые вам понятны и удобны для торговли,
3. входите в рынок, тогда когда вы хотя бы на 70% уверены в своём анализе и решении,
4. сделайте своё тех анализ простым и легко читаемым,
5. у любой пары свой характер и поведение, научитесь определять "настроение" этой пары
6. будьте внимательны и всегда старайтесь улучшить свой тех анализ,
7. про остальные истины там как мм ит.д писать не вижу смысла
Иначе не помогут вам не ваши докторские диссертации, ни путы и кала путы :0)), ни знания математики, не умение программировать и т.д.
Надеюсь мои скромные рекомендации помогут вам поверить в свои силы и способности и в то, что зарабатывать можно на всех финансовых рынках. Буть то акции, форекс и т.д.
Надоело просто от многих слышать, что фора это лохотрон и заработать там не возможно. А вот рынок акций это да... чушь полная.
Вот один из примеров: http://communitytraders.ru/obuchenie.html . Просто, тот кто осилит фору свободно и спокойно сможет торговать другие рынки.
Всем удачи... с уважением sever11.
Рекомендации от чистого сердца:
1. разберитесь, что такое тренд и с чем его "употреблять",
2. отберите те торговые пары, которые вам понятны и удобны для торговли,
3. входите в рынок, тогда когда вы хотя бы на 70% уверены в своём анализе и решении,
4. сделайте своё тех анализ простым и легко читаемым,
5. у любой пары свой характер и поведение, научитесь определять "настроение" этой пары
6. будьте внимательны и всегда старайтесь улучшить свой тех анализ,
7. про остальные истины там как мм ит.д писать не вижу смысла
Иначе не помогут вам не ваши докторские диссертации, ни путы и кала путы :0)), ни знания математики, не умение программировать и т.д.
Надеюсь мои скромные рекомендации помогут вам поверить в свои силы и способности и в то, что зарабатывать можно на всех финансовых рынках. Буть то акции, форекс и т.д.
Надоело просто от многих слышать, что фора это лохотрон и заработать там не возможно. А вот рынок акций это да... чушь полная.
Вот один из примеров: http://communitytraders.ru/obuchenie.html . Просто, тот кто осилит фору свободно и спокойно сможет торговать другие рынки.
Всем удачи... с уважением sever11.
Это ты в пустоту говоришь, они всё знают и умеют.)
Что касается акций, то это как раз место для интрадея, но никак не валюты.