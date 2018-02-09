FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 215

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Sergey Novokhatskiy:
Подкорректировал старый прогноз USDCHF(ситуация поменялась):

Завтра гляну его, не смотрел давно.
 
pridurok:
Завтра гляну его, не смотрел давно.

 
Ребятки,да не разочаровывайтесь вы и не самобаньтесь,а тем более не смешите модерацию просьбами.  Предмет разговора не особо вечный. Не существует инструментов,которые могли бы выпотрошить брокеров,а тем более Движителей котир. Поэтому ветка с элементами флуда. Отдохните и снова присоединяйтесь к Пролетариям.
[Удален]  
Lesorub:

убойным:


Из медведя в ту пору получилось ..........кенгуру

уходим к фиге 1,04
 

ку



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ueff:

ку



НОЛЬ Песня о настоящем индейце Live
НОЛЬ Песня о настоящем индейце Live
  • 2010.12.04
  • www.youtube.com
НОЛЬ. общежитие МГУ. май 1992. последние концерты... съёмка - Дмитрий Передня запись - Михаил Горохов ручная синхронизация любительского видео и пультового (...
 

 Продажа 113.85 SL 115.49 TP 109.45

 
Отроки, ищите новую "зону торможения", поржем.
 
Рекомендации от чистого сердца:

1. разберитесь, что такое тренд и с чем его "употреблять",

2. отберите те торговые пары, которые вам понятны и удобны для торговли,

3. входите в рынок, тогда когда вы хотя бы на 70% уверены в своём анализе и решении,

4. сделайте своё тех анализ простым и легко читаемым,

5. у любой пары свой характер и поведение, научитесь определять "настроение" этой пары

6. будьте внимательны и всегда старайтесь улучшить свой тех анализ,

7. про остальные истины там как мм ит.д писать не вижу смысла



Иначе не помогут вам не ваши докторские диссертации, ни путы и кала путы :0)), ни знания математики, не умение программировать и т.д.

Надеюсь мои скромные рекомендации помогут вам поверить в свои силы и способности и в то, что зарабатывать можно на всех финансовых рынках. Буть то акции, форекс и т.д.

Надоело просто от многих слышать, что фора это лохотрон и заработать там не возможно. А вот рынок акций это да... чушь полная.

Вот один из примеров: http://communitytraders.ru/obuchenie.html . Просто, тот кто осилит фору свободно и спокойно сможет торговать другие рынки.

Всем удачи... с уважением sever11.
Обучение прибыльной торговле на бирже. Информация об авторе курсов
Обучение прибыльной торговле на бирже. Информация об авторе курсов
  • communitytraders.ru
Привалов Сергей Владимирович. Родился, учился, служил, подполковник в отставке... В настоящее время частный трейдер. Первый публичный результат торгов Опубликован в 2006 году, это Чемпионат Автоматических торговых систем. 32 место. Прибыль составила 172% годовых. Участники создают торгового робота. Отдают его организаторам чемпионата.  И в...
 
Sergey Novokhatskiy:
Рекомендации от чистого сердца:

1. разберитесь, что такое тренд и с чем его "употреблять",

2. отберите те торговые пары, которые вам понятны и удобны для торговли,

3. входите в рынок, тогда когда вы хотя бы на 70% уверены в своём анализе и решении,

4. сделайте своё тех анализ простым и легко читаемым,

5. у любой пары свой характер и поведение, научитесь определять "настроение" этой пары

6. будьте внимательны и всегда старайтесь улучшить свой тех анализ,

7. про остальные истины там как мм ит.д писать не вижу смысла



Иначе не помогут вам не ваши докторские диссертации, ни путы и кала путы :0)), ни знания математики, не умение программировать и т.д.

Надеюсь мои скромные рекомендации помогут вам поверить в свои силы и способности и в то, что зарабатывать можно на всех финансовых рынках. Буть то акции, форекс и т.д.

Надоело просто от многих слышать, что фора это лохотрон и заработать там не возможно. А вот рынок акций это да... чушь полная.

Вот один из примеров: http://communitytraders.ru/obuchenie.html . Просто, тот кто осилит фору свободно и спокойно сможет торговать другие рынки.

Всем удачи... с уважением sever11.

Это ты в пустоту говоришь, они всё знают и умеют.)

Что касается акций, то это как раз место для интрадея, но никак не валюты. 

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