FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 527
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Круто, но пока чёткого сигнала на такой уровень однозначно нет
а пока флет....
В бай стоит заходить по евре?
Чужой ум лучше собственного?
Фунтик вчера не дал, седня тоже обломил на половину...
Чужой ум лучше собственного?
Собственный иногда просто пропадает.
Уходит и не приходит.)
USD/JPY (мыло да мочало) лимитка 110.25
USD/JPY (мыло да мочало) лимитка 110.25
ШампАнь...
ШампАнь...
(((УЖАС))).
Собственный иногда просто пропадает.
Уходит и не приходит.)
USD/JPY (мыло да мочало) лимитка 110.25
в пятницу посетят, надеюсь
возможно ниже
(((УЖАС))).
енька очень опасная фича для того чтобы мартини раскатывать
через 200 чипсов, еще куда не шло
(((УЖАС))).
Там, выше по форуму, есть индексы Ауди и Ены с долгами...
Вот для кого - то и будет УЖАС...