FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 527

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Sergey Novokhatskiy:

Круто, но пока чёткого сигнала на такой уровень однозначно нет

Согласен. Но я не торгую по сигналам.
 
Renat Akhtyamov:

а пока флет....

В бай стоит заходить по евре?
 
sterva:
В бай стоит заходить по евре?

Чужой ум лучше собственного?       



 

Фунтик вчера не дал, седня тоже обломил на половину...


 
Lesorub:

Чужой ум лучше собственного?       




Собственный иногда просто пропадает.

Уходит и не приходит.)

USD/JPY (мыло да мочало) лимитка 110.25

 
sterva:


USD/JPY (мыло да мочало) лимитка 110.25

ШампАнь...


 
Lesorub:

ШампАнь...



(((УЖАС))).

 
sterva:

Собственный иногда просто пропадает.

Уходит и не приходит.)

USD/JPY (мыло да мочало) лимитка 110.25

в пятницу посетят, надеюсь

возможно ниже

 
sterva:

(((УЖАС))).

енька очень опасная фича для того чтобы мартини раскатывать

через 200 чипсов, еще куда не шло

 
sterva:

(((УЖАС))).

Там, выше по форуму, есть индексы Ауди и Ены с долгами...

Вот для кого - то и будет УЖАС...      


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