FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 735

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Renat Akhtyamov:

Если честно - это понятно

Например по ссылке которую я дал все начинается с нулевых объемов каждый день.

Однако при углубленном изучении вопроса оказалось, что так даже лучше и информации которую они предоставляют не только по собственной инициативе - более чем достаточно для ведения успешной торговли и не только на бирже.


Ок ..ну ладно пипсуйте дальше ..Каждый метод имеет право на жизнь ..Вы умеете делать искусственные свечи .Проверьте на таких ..Скажем появятся свечи 4-6 штук без отката .как поведет себя система ..Ладно не важно так просто мысли вслух .Удачи вам ..

 
Darirunu:

Ок ..ну ладно пипсуйте дальше ..Каждый метод имеет право на жизнь ..Вы умеете делать искусственные свечи .Проверьте на таких ..Скажем появятся свечи 4-6 штук без отката .как поведет себя система ..Ладно не важно так просто мысли вслух .Удачи вам ..

Если цена захочет улететь, то об этом будет известно заранее.

Спасибо.

 

AUDUSD  - быкуем. 

Тенденция как говорится ))

 

График форекс от биржи отличается только вылетами цены, т.е. шпильками и уколами, которых на бирже нет.

Сразу скажу - это кто то сверх-рискнул и его слили.

Вспомним для примера:

Ну и вот правило, которое мне сказал сам брокер перед тем, как я внес на фору первый свой депозит:

 
Renat Akhtyamov:

Если цена захочет улететь, то об этом будет известно заранее.

Спасибо.


интересно, она сообщение пришлёт или позвонит?)

 
a.kairov:

интересно, она сообщение пришлёт или позвонит?

почитайте 2-3 предпоследних странички и возможно поймете.

если нет, тогда переходите к теории опционного анализа.

 
Renat Akhtyamov:

почитайте 2-3 предпоследних странички и возможно поймете.

если нет, тогда переходите к теории опционного анализа.


по моему ни какие знания и ни какие новости не скажут куда улетит цена.

 
a.kairov:

по моему ни какие знания и ни какие новости не скажут куда улетит цена.

согласен, ну как бы...


 
Renat Akhtyamov:

согласен, ну как бы...



а когда цена уходит в другой диапазон, ты позицию закрываешь или оставляешь? я оставляю у меня некоторые позиции давно висят.

 
a.kairov:

а когда цена уходит в другой диапазон, ты позицию закрываешь или оставляешь? я оставляю у меня некоторые позиции давно висят.

наоборот, зная цель, я открываю

чем дальше уходит, тем лучше

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