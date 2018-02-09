FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 735
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Если честно - это понятно
Например по ссылке которую я дал все начинается с нулевых объемов каждый день.
Однако при углубленном изучении вопроса оказалось, что так даже лучше и информации которую они предоставляют не только по собственной инициативе - более чем достаточно для ведения успешной торговли и не только на бирже.
Ок ..ну ладно пипсуйте дальше ..Каждый метод имеет право на жизнь ..Вы умеете делать искусственные свечи .Проверьте на таких ..Скажем появятся свечи 4-6 штук без отката .как поведет себя система ..Ладно не важно так просто мысли вслух .Удачи вам ..
Ок ..ну ладно пипсуйте дальше ..Каждый метод имеет право на жизнь ..Вы умеете делать искусственные свечи .Проверьте на таких ..Скажем появятся свечи 4-6 штук без отката .как поведет себя система ..Ладно не важно так просто мысли вслух .Удачи вам ..
Если цена захочет улететь, то об этом будет известно заранее.
Спасибо.
AUDUSD - быкуем.
Тенденция как говорится ))
График форекс от биржи отличается только вылетами цены, т.е. шпильками и уколами, которых на бирже нет.
Сразу скажу - это кто то сверх-рискнул и его слили.
Вспомним для примера:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Dmitry Chepik, 2017.11.17 13:30
нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Dmitry Chepik, 2017.11.17 14:55Харе стебать) я только что бабки слил. нет настроения...
Ну и вот правило, которое мне сказал сам брокер перед тем, как я внес на фору первый свой депозит:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.17 14:57
10% маржа на плече 1к100, максимум 11
Если цена захочет улететь, то об этом будет известно заранее.
Спасибо.
интересно, она сообщение пришлёт или позвонит?)
интересно, она сообщение пришлёт или позвонит?
почитайте 2-3 предпоследних странички и возможно поймете.
если нет, тогда переходите к теории опционного анализа.
почитайте 2-3 предпоследних странички и возможно поймете.
если нет, тогда переходите к теории опционного анализа.
по моему ни какие знания и ни какие новости не скажут куда улетит цена.
по моему ни какие знания и ни какие новости не скажут куда улетит цена.
согласен, ну как бы...
согласен, ну как бы...
а когда цена уходит в другой диапазон, ты позицию закрываешь или оставляешь? я оставляю у меня некоторые позиции давно висят.
а когда цена уходит в другой диапазон, ты позицию закрываешь или оставляешь? я оставляю у меня некоторые позиции давно висят.
наоборот, зная цель, я открываю
чем дальше уходит, тем лучше