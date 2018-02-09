FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 639
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тож 25 пип оторвал...
Норм! Надо брать пока есть возможность))).
Теперь патер выскочил на пипе.
Планирую забрать по ТП 1.3175 оставлю два дальних и партию на бай разыграю в долив так как у меня ещё в короткую опорник не отыграл на экстремуме пост #6379
Отработал пипы на селл по патерну.
Теперь патер выскочил на пипе.
посмотрите свои уровни по Евре на сейчас
эти, примерно?
посмотрите свои уровни по Евре на сейчас
эти, примерно?
Какую партию разыграть хочешь короткую или длинную?
Я скину четыре партии и глянем, что и как
Какую партию разыграть хочешь короткую или длинную?
так короткую пока...
Какую партию разыграть хочешь короткую или длинную?
Я скину четыре партии и глянем, что и как
Да, цифры по мин, макс на сейчас сходятся.
То есть вы входите от мин в бай, к примеру?
А если мин обновляется по нескольку раз - добавляете позу?
так короткую пока...
Да, цифры по мин, макс на сейчас сходятся.
То есть вы входите от мин в бай, к примеру?
А если мин обновляется по нескольку раз - добавляете позу?