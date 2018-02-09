FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 639

Новый комментарий
 
Lesorub:

тож 25 пип оторвал...     


Норм! Надо брать пока есть возможность))).

 

Теперь патер выскочил на пипе.

Файлы:
2017-10-30_164015.png  16 kb
 

Планирую забрать по ТП 1.3175 оставлю два дальних и партию на бай разыграю в долив так как у меня ещё в короткую опорник не отыграл на экстремуме пост

 

Отработал пипы на селл по патерну.

Файлы:
2017-10-30_172201.png  17 kb
 
Rustam Galkeev:

Теперь патер выскочил на пипе.

посмотрите свои уровни по Евре на сейчас

эти, примерно?


 
Lesorub:

посмотрите свои уровни по Евре на сейчас

эти, примерно?


Какую партию разыграть хочешь короткую или длинную?

Я скину четыре партии и глянем, что и как 


 
Rustam Galkeev:
Какую партию разыграть хочешь короткую или длинную?

так короткую пока...

 
Rustam Galkeev:

Какую партию разыграть хочешь короткую или длинную?

Я скину четыре партии и глянем, что и как 


Да, цифры по мин, макс на сейчас сходятся.

То есть вы входите от мин в бай, к примеру?

А если мин обновляется по нескольку раз - добавляете позу?

 
Lesorub:

так короткую пока...

Нужно разбирать обстановку + просчитывать опорники(ласточки) на каждом + патеры искать и только тогда работать.
 
Lesorub:

Да, цифры по мин, макс на сейчас сходятся.

То есть вы входите от мин в бай, к примеру?

А если мин обновляется по нескольку раз - добавляете позу?

Не всегда всё зависит от опорников и есть ли патер и модель голова плечи +пробой экстремума, т.е как комплекс и если в растяг пошёл то замки выставляю один совокупный или несколько и оставляю до следующего опорника(ласточка), где срезаю + а остальное уже перевожу в накопление.
1...632633634635636637638639640641642643644645646...878
Новый комментарий