FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 105

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Movlat Baghiyev:
А с фунтом что делаем?

перечислите больным детям...

[Удален]  
Lesorub:

перечислите больным детям...

А серьезней ?))Я по сути так и делаю .Часто бываю в детском доме со сладостями ..
 
Movlat Baghiyev:
А серьезней ?))Я по сути так и делаю .Часто бываю в детском доме со сладостями ..

куда уж серьезней...

[Удален]  
Lesorub:
куда уж серьезней...
Я хотел услышать мнение ваше с рисунками .если можно ..
 
Movlat Baghiyev:
Я хотел услышать мнение ваше с рисунками .если можно ..

про 1.1842 с дневок я писал Вам несколько раз, повторяться не хочу...

[Удален]  
Lesorub:

про 1.1842 с дневок я писал Вам несколько раз, повторяться не хочу...

А как же 1.27 с копейками?
 
Movlat Baghiyev:
А как же 1.27 с копейками?

еще раз..., торгуем палки на любом фрейме, где они нарисовались

1.27 как было, так и осталось - это долги (стопы) или уровень лимитов:

теперь вспоминаем картину про бакс, неединожды выкладываемую здесь:


смотрим ЧИФ, делаем выводы...

 

между тем, индекс Евры шепчет, что не нужно обольщаться, торговля в середине диапазона:

закидоны могут быть в обе стороны...

 
Lesorub:

между тем, индекс Евры шепчет, что не нужно обольщаться, торговля в середине диапазона:

закидоны могут быть в обе стороны...

он шепчет "Ахтунг, бяда! Шо делать? Подскажите!"
 
Movlat Baghiyev:
А с фунтом что делаем?

Может этот рисунок чем поможет?

Н4

 

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