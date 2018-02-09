FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 105
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А с фунтом что делаем?
перечислите больным детям...
перечислите больным детям...
А серьезней ?))Я по сути так и делаю .Часто бываю в детском доме со сладостями ..
куда уж серьезней...
куда уж серьезней...
Я хотел услышать мнение ваше с рисунками .если можно ..
про 1.1842 с дневок я писал Вам несколько раз, повторяться не хочу...
про 1.1842 с дневок я писал Вам несколько раз, повторяться не хочу...
А как же 1.27 с копейками?
еще раз..., торгуем палки на любом фрейме, где они нарисовались
1.27 как было, так и осталось - это долги (стопы) или уровень лимитов:
теперь вспоминаем картину про бакс, неединожды выкладываемую здесь:
смотрим ЧИФ, делаем выводы...
между тем, индекс Евры шепчет, что не нужно обольщаться, торговля в середине диапазона:
закидоны могут быть в обе стороны...
между тем, индекс Евры шепчет, что не нужно обольщаться, торговля в середине диапазона:
закидоны могут быть в обе стороны...
А с фунтом что делаем?
Может этот рисунок чем поможет?
Н4