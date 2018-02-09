FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 8

Сергей Криушин:
Здесь на нашей форе нет обманщиков... никто ничего не утверждает 100%%...Нельзя так думать о людях - ведь никто ничего не знает наперед, только предполагают, но есть у каждого свои знания и интуиция, женщин особенно отличает супер интуитивное чутье, как у кошек... конечно в торговле, тем более такой рискованной, нужно быть очень осторожной...  Ведь многие думали, что будет Хиллари... а вышел Трамп... тоже проделки кукловода...что хотел сказать сам не понял...))

Конечно нет.

Есть авторитетные организации и люди, которые делают заявления в СМИ.

Ельцин в свое время обещал на рельсы лечь, если рубль упадет.

Финансовые аналитики РБК громко указывали на 100% рост золота выше 2000, перед тем как оно рухнуло итд...

sterva:

Оно еще не рухнуло))
 
Дык надо делать выводы для себя, это самый лучший индикатор... чем больше крику, тем больше вариантов остановись и приглядись...
 

Как дела?

Лично я осваиваю торговлю отложками (см.прицеп):


Да, уж нашли кого вспомнить - политики для того и есть, чтоб народ вводить в заблуждение и блуждать так всем вместе, но против кого-то.. еще нам коммунизм обещали - вот они теперь и живут в коммунизме...
 
Это не золото, золото стоит на месте, это доллар мотает туда-сюда + его инфляция. Золото может рухнуть, только если рухнет мировая производственная система.
ВЫ забыли что золото инструмент воздействия  .и забудьте учесть что % золотовалютных запасов во многих странах в золоте ..Вот сейчас простабировали нефтянку и экспортеры быстренько в золотишко заработанное закинули ..Им покажу некий  рост еще раз золотишка к 1400 и начнут скупаться а потом хрясь и золото 950-750-550 и все ...Будет Большая Черная ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ...
 
Может этого кукл и добивается, чтобы золото опять 35 было...так вот быстренько и рассчитается со всеми долгами...такой  вот глобальный пшик может получиться...))) но все по законам спирали или как вроде фрактальным...
 
Есть в Базе крутой советник с отложками https://www.mql5.com/ru/code/1433, что про него скажешь... такой же примерно используешь...))
Не будет такого, процесс инфляции любых фантиков глобально необратим (возможно если только деноминируют доллар).
Золото тоже незначительно флуктуирует, но инфляции не подвержено, и больше зависит не от мировой финансовой, а от производственной системы.
Что хотел сказать: не золото крутится вокруг фантика, но фантики крутятся вокруг него.
