FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 8
Здесь на нашей форе нет обманщиков... никто ничего не утверждает 100%%...Нельзя так думать о людях - ведь никто ничего не знает наперед, только предполагают, но есть у каждого свои знания и интуиция, женщин особенно отличает супер интуитивное чутье, как у кошек... конечно в торговле, тем более такой рискованной, нужно быть очень осторожной... Ведь многие думали, что будет Хиллари... а вышел Трамп... тоже проделки кукловода...что хотел сказать сам не понял...))
Конечно нет.
Есть авторитетные организации и люди, которые делают заявления в СМИ.
Ельцин в свое время обещал на рельсы лечь, если рубль упадет.
Финансовые аналитики РБК громко указывали на 100% рост золота выше 2000, перед тем как оно рухнуло итд...
Как дела?
Лично я осваиваю торговлю отложками (см.прицеп):
Это не золото, золото стоит на месте, это доллар мотает туда-сюда + его инфляция. Золото может рухнуть, только если рухнет мировая производственная система.
ВЫ забыли что золото инструмент воздействия .и забудьте учесть что % золотовалютных запасов во многих странах в золоте ..Вот сейчас простабировали нефтянку и экспортеры быстренько в золотишко заработанное закинули ..Им покажу некий рост еще раз золотишка к 1400 и начнут скупаться а потом хрясь и золото 950-750-550 и все ...Будет Большая Черная ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ...
Может этого кукл и добивается, чтобы золото опять 35 было...так вот быстренько и рассчитается со всеми долгами...такой вот глобальный пшик может получиться...))) но все по законам спирали или как вроде фрактальным...
Золото тоже незначительно флуктуирует, но инфляции не подвержено, и больше зависит не от мировой финансовой, а от производственной системы.
Что хотел сказать: не золото крутится вокруг фантика, но фантики крутятся вокруг него.