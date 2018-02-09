FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 108

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Клянусь скажу что то все обидятся,но к этому форуму к этой теме только одно слово подходит )))
 
tuma_news:

Дорогой!

Я писал в сервис-деск с просьбой сделать мне 889 сообщений.

Как продвигается моя просьба?

Спасибо!

Можем сократить линию жизни на день, неделю, месяц или на 10 лет.
 
Movlat Baghiyev:
Клянусь скажу что то все обидятся,но к этому форуму к этой теме только одно слово подходит )))

Хех)

Какая вообще разница - куда идет/пойдёт цена?

Торговать учитесь правильно сначала

Я там выше читал и то, что от ТФ видимо зависит многое.

В ауте короче говоря....

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Renat Akhtyamov:

Хех)


Это ко мне не относится ..У меня все зависит от цены .Меня интересует только цена ..))))
 
Movlat Baghiyev:
Это ко мне не относится ..У меня все зависит от цены .Меня интересует только цена ..))))
Цена действительно - главное.
 
Фунтик порадовал сегодня, похоже с отлива дальше в рост пойдем.)))
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sterva:
Фунтик порадовал сегодня, похоже с отлива дальше в рост пойдем.)))
Если я ее реальную цель скажу вы не обидетесь?
 
tuma_news:

Вы же можете удалять сообщения? Удалите старые за 2015 год,например.

30 сообщений удалите, а  я посмотрю на счётчик.

Спасибо!

Тума,ты ж не гонишь,правда? 
 

первая рекомендация мифа 

http://clip2net.com/s/3HfrNHU

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вторая..

http://clip2net.com/s/3Hgtlne

 пойду собачке вставлю второй ряд золотых зубиков=) 

 
Ждём когда уважаемый Трамп подпишет указ о начале строительства стены и продаём пессо,вот тут то, главное вовремя нажать SELL))))))))))
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