FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 108
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Дорогой!
Я писал в сервис-деск с просьбой сделать мне 889 сообщений.
Как продвигается моя просьба?
Спасибо!
Клянусь скажу что то все обидятся,но к этому форуму к этой теме только одно слово подходит )))
Хех)
Какая вообще разница - куда идет/пойдёт цена?
Торговать учитесь правильно сначала
Я там выше читал и то, что от ТФ видимо зависит многое.
В ауте короче говоря....
Хех)
Это ко мне не относится ..У меня все зависит от цены .Меня интересует только цена ..))))
Фунтик порадовал сегодня, похоже с отлива дальше в рост пойдем.)))
Вы же можете удалять сообщения? Удалите старые за 2015 год,например.
30 сообщений удалите, а я посмотрю на счётчик.
Спасибо!
первая рекомендация мифа
http://clip2net.com/s/3HfrNHU
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вторая..
http://clip2net.com/s/3Hgtlne
пойду собачке вставлю второй ряд золотых зубиков=)