FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 315
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Я думал берется кросс двух пар и по нему определяют движение доллара - они конечно пляшут от доллара, но все-таки пытаются быть самостоятельными, или куда в этом случае пойдет йена с золотом - все валюты в них как бы хеджируются прячутся от рисков - вообще сейчас похоже все ждут большого гепа - большой финансовый пузырь давит на психику... миру нужна новая игрушка-изобретение, которая обесценит финансы...
ну вот, добавил чуток.
7 индексов, если считать бакс, естественно среднесрок:
Чиф может тока пофлетить...А насчет новой игрушки - пока все индексы в кучу не соберутся (паритет) - бакс будет работать.
ну вот, добавил чуток.
7 индексов, если считать бакс, естественно среднесрок:
Чиф может тока пофлетить...А насчет новой игрушки - пока все индексы в кучу не соберутся (паритет) - бакс будет работать.
Круто - мне нравится...так то расклад примерно верный, посмотрим что покажет в среднесрок, будет ли соответствовать прогнозам Lesoruba и Vadensa... да, если они еще захотят давать свои прогнозы...
денех на семена нет... а уже огурцы садить нада
Всем привет! Шапокляк даёт "реальные" мастерклассы по арифметике , называет эту ветку клоакой... и всё еще(с января как минимум) ждет евру на 03
денех на семена нет... а уже огурцы садить нада
ностальжирует всё-таки
какие мысли по индексам? они ш все так или иначе завязаны на доллар. Так что уле толку их рисовать? сам же видишь - они идентичны
Всем привет! Шапокляк даёт "реальные" мастерклассы по арифметике , называет эту ветку клоакой... и всё еще(с января как минимум) ждет евру на 03
денех на семена нет... а уже огурцы садить нада
Насколько я помню ,он с начала 2016г ждёт 03 )))
Насколько я помню ,он с начала 2016г ждёт 03 )))
валяюсь ладно хоть не с начала 2015
Насколько я помню ,он с начала 2016г ждёт 03 )))
а вообще там на синем весело - один (ч)удак-опционщик там забился c волновиком, что до 23 числа йена не дойдет до 107,2 - как думаешь - куда она направляется?
а вообще там на синем весело - один (ч)удак-опционщик там забился c волновиком, что до 23 числа йена не дойдет до 107,2 - как думаешь - куда она направляется?
Пока там будет авианосный флот - будет падать вниз, а бакинский хочет летать - не поймешь их политику...но кулак подняли к самому носу... а может так и договорились с Кимом, что он доведет все до абсурда, чтобы освободить и КНДР, как и Ирак и др. страны...а что страна с хорошо развитой инфраструктурой, грамотным населением - дешевая рабсила всегда нужна...