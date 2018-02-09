FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 315

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Сергей Криушин:

Я думал берется кросс двух пар и по нему определяют движение доллара  - они конечно пляшут от доллара, но все-таки пытаются быть самостоятельными, или куда в этом случае пойдет йена с золотом - все валюты в них как бы хеджируются прячутся от рисков - вообще сейчас похоже все ждут большого гепа - большой финансовый пузырь давит на психику... миру нужна новая игрушка-изобретение, которая обесценит финансы...

ну вот, добавил чуток.

7 индексов, если считать бакс, естественно среднесрок:

Чиф может тока пофлетить...

А насчет новой игрушки - пока все индексы в кучу не соберутся (паритет) - бакс будет работать.
 
Renat Akhtyamov:

ну вот, добавил чуток.

7 индексов, если считать бакс, естественно среднесрок:

Чиф может тока пофлетить...

А насчет новой игрушки - пока все индексы в кучу не соберутся (паритет) - бакс будет работать.

Круто - мне нравится...так то расклад примерно верный, посмотрим что покажет в среднесрок, будет ли соответствовать прогнозам Lesoruba и Vadensa... да, если они еще захотят давать свои прогнозы...
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Всем привет! Шапокляк даёт "реальные" мастерклассы по арифметике , называет эту ветку клоакой... и всё еще(с января как минимум) ждет евру на 03 



денех на семена нет... а уже огурцы садить нада
 
mmmoguschiy-new:
Всем привет! Шапокляк даёт "реальные" мастерклассы по арифметике , называет эту ветку клоакой... и всё еще(с января как минимум) ждет евру на 03 



денех на семена нет... а уже огурцы садить нада
ностальжирует всё-таки
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Renat Akhtyamov:
ностальжирует всё-таки

какие мысли по индексам? они ш все так или иначе завязаны на доллар. Так что уле толку их рисовать? сам же видишь - они идентичны 
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хде п луня купить? щас или до 327 обождать? 
 
mmmoguschiy-new:
Всем привет! Шапокляк даёт "реальные" мастерклассы по арифметике , называет эту ветку клоакой... и всё еще(с января как минимум) ждет евру на 03 



денех на семена нет... а уже огурцы садить нада

Насколько я помню ,он с начала 2016г ждёт 03 )))
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Server Muradasilov:

Насколько я помню ,он с начала 2016г ждёт 03 )))

валяюсь  ладно хоть не с начала 2015
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Server Muradasilov:

Насколько я помню ,он с начала 2016г ждёт 03 )))

а вообще там на синем весело - один (ч)удак-опционщик там забился c волновиком, что до 23 числа йена не дойдет до 107,2 - как думаешь - куда она направляется? 
 
mmmoguschiy-new:

а вообще там на синем весело - один (ч)удак-опционщик там забился c волновиком, что до 23 числа йена не дойдет до 107,2 - как думаешь - куда она направляется? 

Пока там будет авианосный флот - будет падать вниз, а бакинский хочет летать - не поймешь их политику...но кулак подняли к самому носу... а может так и договорились с Кимом, что он доведет все до абсурда, чтобы освободить и КНДР, как и Ирак и др. страны...а что страна с хорошо развитой инфраструктурой, грамотным  населением - дешевая рабсила всегда нужна... 
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