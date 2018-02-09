FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 484

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Евро 1,1375

 
tuma_news:

Евро 1,1375

Тума, подкинь коллов, видал картинку на предыдущей странице?

Спасибо!
 

Добрый вечер, простой тех.анализ:

1. большое кол-во шортит- это позитив, значит будем далее расти...

2. с 2015 года толчемся понизу наверно  для того, что бы многие привыкли шортить от определённых уровней,

3. Теперь откройте недельный тф чистый, как слеза и прикиньте, кто мог влезть в шорты...

Говорили готовится поход по одной паре вниз, по другой вверх.

В шорт по евро выгодно вставать теперь, но не с этих уровней.

 
Renat Akhtyamov:

Любителям паттернов посвящается...

"Голова и плечи", собственной персоной!



Да,не-е-е,это хвост и ягодицы.

 
Renat Akhtyamov:

Тума, подкинь коллов, видал картинку на предыдущей странице?

Спасибо!

Да ну на фик !

От уровня продажи Стервы сделали заходную начачивающуюся волну.

А то, что  на твоём рисунке- стабилизируют уровни(50/50)  в этом верхнем диапазоне.

Если дохрена продавашек-это не повод говорить,что только вверх.Продавцы тоже в плюсе.

Спасибо.

 
Renat Akhtyamov:
https://www.youtube.com/watch?v=dxXbmWN5of4


 
tuma_news:

Да ну на фик !

От уровня продажи Стервы сделали заходную начачивающуюся волну.

А то, что  на твоём рисунке- стабилизируют уровни(50/50)  в этом верхнем диапазоне.

Если дохрена продавашек-это не повод говорить,что только вверх.Продавцы тоже в плюсе.

Спасибо.


Сильное укрепление евры никму не нужно.

По отношеню к доллару может укрепится за счет падения оного.

Потолочек на дне кто-то озвучивал 1.158 (мне больше нравится).

Конечно- это не завтра, а после сильного отката.

 

Добавил лимитников по ранее сделанному прогнозу  SPX500:


 
Вот это кукл дает........ Давно я такого не видел...
 
Renat Akhtyamov:
Вот это кукл дает........ Давно я такого не видел...

нехрен зарабатывать! 
всех вышибут! все же работают с плечом 100.

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