FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 484
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Евро 1,1375
Евро 1,1375
Тума, подкинь коллов, видал картинку на предыдущей странице?Спасибо!
Добрый вечер, простой тех.анализ:
1. большое кол-во шортит- это позитив, значит будем далее расти...
2. с 2015 года толчемся понизу наверно для того, что бы многие привыкли шортить от определённых уровней,
3. Теперь откройте недельный тф чистый, как слеза и прикиньте, кто мог влезть в шорты...
Говорили готовится поход по одной паре вниз, по другой вверх.
В шорт по евро выгодно вставать теперь, но не с этих уровней.
Любителям паттернов посвящается...
"Голова и плечи", собственной персоной!
Да,не-е-е,это хвост и ягодицы.
Тума, подкинь коллов, видал картинку на предыдущей странице?Спасибо!
Да ну на фик !
От уровня продажи Стервы сделали заходную начачивающуюся волну.
А то, что на твоём рисунке- стабилизируют уровни(50/50) в этом верхнем диапазоне.
Если дохрена продавашек-это не повод говорить,что только вверх.Продавцы тоже в плюсе.
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=dxXbmWN5of4
Да ну на фик !
От уровня продажи Стервы сделали заходную начачивающуюся волну.
А то, что на твоём рисунке- стабилизируют уровни(50/50) в этом верхнем диапазоне.
Если дохрена продавашек-это не повод говорить,что только вверх.Продавцы тоже в плюсе.
Спасибо.
Сильное укрепление евры никму не нужно.
По отношеню к доллару может укрепится за счет падения оного.
Потолочек на дне кто-то озвучивал 1.158 (мне больше нравится).
Конечно- это не завтра, а после сильного отката.
Добавил лимитников по ранее сделанному прогнозу SPX500:
Вот это кукл дает........ Давно я такого не видел...
нехрен зарабатывать!
всех вышибут! все же работают с плечом 100.