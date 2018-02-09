FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 340
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какие мечты? я практик
Отлично ..Давно пора ..А то практикантов всегда придастаточно ..
Лесорубычу привет !
Зарик ,просто красава ,второй месяц как по нотам ходит . Дай пожалуйста свою картинку ,думаю,он опять к 12.45..... сходит
Отлично ..Давно пора ..А то практикантов всегда придастаточно ..
насколько я помню тех, кто каналы чертил - неделю-две держатся и .... исчезают навсегда.
про меня забыл?
про меня забыл?
Приветствую Данила .
Чёт кажется ,у старого опять здесь реинкарнация случилась
Лесорубычу привет !
Зарик ,просто красава ,второй месяц как по нотам ходит . Дай пожалуйста свою картинку ,думаю,он опять к 12.45..... сходит
неделя:
час:
равноудаленный канал
Приветствую Данила .
Чёт кажется ,у старого опять здесь реинкарнация случилась
похороним - не в первой
равноудалённый от чего? от головы?