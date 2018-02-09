FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 340

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Renat Akhtyamov:
какие мечты? я практик

Отлично ..Давно пора ..А то практикантов  всегда придастаточно ..
 

Лесорубычу привет ! 

Зарик ,просто красава ,второй месяц как по нотам ходит . Дай пожалуйста свою картинку ,думаю,он опять к 12.45..... сходит  


 
Darirunu:

Отлично ..Давно пора ..А то практикантов  всегда придастаточно ..
Спасибо!
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
насколько я помню тех, кто каналы чертил - неделю-две держатся и .... исчезают навсегда.

про меня забыл? 
 
Вот еще варианты 
 
mmmoguschiy-new:

про меня забыл? 


Приветствую Данила .

Чёт кажется ,у старого опять здесь реинкарнация   случилась   



 
Server Muradasilov:

Лесорубычу привет ! 

Зарик ,просто красава ,второй месяц как по нотам ходит . Дай пожалуйста свою картинку ,думаю,он опять к 12.45..... сходит  


неделя:

час:


[Удален]  
Darirunu:

  равноудаленный канал 
равноудалённый от чего? от головы? 
[Удален]  
Server Muradasilov:


Приветствую Данила .

Чёт кажется ,у старого опять здесь реинкарнация   случилась   




похороним - не в первой 
 
mmmoguschiy-new:
равноудалённый от чего? от головы? 

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