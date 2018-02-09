FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 146

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Прям все в панике...



 
Lesorub:
с Н4 сигнал селл ТР 1.2416
Нормалёк. Интуиция подсказывает,что не исключено на откате буду снова СЕЛЛится,т.к. ниже пара соберётся сходить.
 
pridurok:

Предупреждаю, это очень сильный уровень, баланс по всем контрактам, лезть от него в сделки строго не рекомендуется, при соотношении продавцы\покупатели 50 на 50, как сейчас на фунте, может рвануть в любую сторону.

 

Спасибо за предупреждение. В фунт,надеюсь,щас никто не лезет.....а я к этой ситуации на фунтокиви приплыл и вполне устраивает,если б Лесорубовские фунтовые палки отработались. Тут и киви в помощь-слегка в росте.
 

 

 

 

До свидание Господа Трейдеры!

 

 
Speculator:

Стойко переноси лишения-ты ведь Солдат удачи!

 

 
pridurok:

Ильюша, вылазь,мнение эксперта нужно, почему палки не тем концом вставили

 

теперь понятно?



 
Vadens:
Спасибо за предупреждение. В фунт,надеюсь,щас никто не лезет.....а я к этой ситуации на фунтокиви приплыл и вполне устраивает,если б Лесорубовские фунтовые палки отработались. Тут и киви в помощь-слегка в росте.

Всегда приятно послушать таких интеллектуалов как Маггггуччий, пока делом занимаешься)

 

 

Утром подарок сделал, но никто не заценил. 

 

Туму зря отпустили, до сих пор стоит с задранной вверх головой.

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16225181&viewfull=1#post16225181 

Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
  • 2013.04.01
  • aleksi77
  • www.forexdengi.com
Продолжение темы [Архив] Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
 
pridurok:

Всегда приятно послушать таких интеллектуалов как Маггггуччий, пока делом занимаешься)

 

 

Утром подарок сделал, но никто не заценил. 

Поддержака 1,06

Я валяюсь...

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