FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 146
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Прям все в панике...
с Н4 сигнал селл ТР 1.2416
Предупреждаю, это очень сильный уровень, баланс по всем контрактам, лезть от него в сделки строго не рекомендуется, при соотношении продавцы\покупатели 50 на 50, как сейчас на фунте, может рвануть в любую сторону.
До свидание Господа Трейдеры!
Стойко переноси лишения-ты ведь Солдат удачи!
Ильюша, вылазь,мнение эксперта нужно, почему палки не тем концом вставили?
теперь понятно?
Спасибо за предупреждение. В фунт,надеюсь,щас никто не лезет.....а я к этой ситуации на фунтокиви приплыл и вполне устраивает,если б Лесорубовские фунтовые палки отработались. Тут и киви в помощь-слегка в росте.
Всегда приятно послушать таких интеллектуалов как Маггггуччий, пока делом занимаешься)
Утром подарок сделал, но никто не заценил.
Туму зря отпустили, до сих пор стоит с задранной вверх головой.
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16225181&viewfull=1#post16225181
Всегда приятно послушать таких интеллектуалов как Маггггуччий, пока делом занимаешься)
Утром подарок сделал, но никто не заценил.
Поддержака 1,06
Я валяюсь...