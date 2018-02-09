FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 730

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Чтоб не хаяли, цель изменилась на 1802

Объемы плавают и моментально меняются цели... и маркет не дремлет, читает.

Удачи!

 

По мне так однозначно первая цель 18600

 

Через 15 минут выступление президента ЕЦБ Драги, может будет движение, а то на 1 месте топчимся

 

Fretzhfe

До 26.11.2017 заберу ТП

 
Nerios:

До 26.11.2017 заберу ТП

Такой самоуверенности можно только посочувствовать. Успели бы хоть профит зафиксировать. Коли не демо
 
Nerios:

До 26.11.2017 заберу ТП


я бы не удержался давно закрыл)

 

селл перехай сегодня будет?

 

дневной ход выбрали на узкоглазых...


 

Чет я сегодня вааще ничего не понимаю, как цена ходит 

 

Ясненько

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