FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 730
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Чтоб не хаяли, цель изменилась на 1802
Объемы плавают и моментально меняются цели... и маркет не дремлет, читает.
Удачи!
По мне так однозначно первая цель 18600
Через 15 минут выступление президента ЕЦБ Драги, может будет движение, а то на 1 месте топчимся
До 26.11.2017 заберу ТП
До 26.11.2017 заберу ТП
До 26.11.2017 заберу ТП
я бы не удержался давно закрыл)
селл перехай сегодня будет?
дневной ход выбрали на узкоглазых...
Чет я сегодня вааще ничего не понимаю, как цена ходит
Ясненько