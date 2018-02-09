FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 607
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По фунту на заборе?
старье нужно выгрести:
Н1:
старье нужно выгрести:
Н1:
Мдя. У меня получается пока модная цена 1.33 вверху. Нижние долги 1.27, но там убыточные медведи (на счет быстро и сладко сильно сомневаюсь, скорее всего все нервы измотают). Из других ень, но пока позицию закрыла, продолжаю думать так же, что выше 115 чуток махнет, по киви набор, но до 0.7 не дойдет ИМХО.
о, новая гура на форуме появилась )))
Мдя. У меня получается пока модная цена 1.33 вверху. Нижние долги 1.27, но там убыточные медведи (на счет быстро и сладко сильно сомневаюсь, скорее всего все нервы измотают). Из других ень, но пока позицию закрыла, продолжаю думать так же, что выше 115 чуток махнет, по киви набор, но до 0.7 не дойдет ИМХО.
Индекс Киви еще съедет вниз (по паре могут тоже обновить лой...):
затем ралли...
И скоро нужно будет Луня душить, долги с Н4 1.2754 и 1.3040 ...
о, новая гура на форуме появилась )))
всё новое это хорошо забытое старое - смотри дату регистрации ...
ну а в гуры меня записывать не надо - я вообще в предсказания не играю ...
Индекс Киви еще съедет вниз (по паре могут тоже обновить лой...):
затем ралли...
Ох уж этот лайт. Ниже 0.7 придется молится))
Ох уж этот лайт. Ниже 0.7 придется молится))
Для тех кто играет в накопление, играйте осторожнее и распределяйте позиции с умом + моделируйте ситуацию что будет с депозитом, если цена выше или ниже на N пунктов от крайнего ордера и стоит ли что то предпринять, может разбавить обратным ордером(ми) позиции дабы компенсировать просадку. См. Картинки с разными подходами при накоплении это малая часть вариаций их может быть масса. Но суть в том что очень долго парой ждать отработки да и растянуть может на большую дистанцию как по времени так и по пп.
поржать ...
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