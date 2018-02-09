FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 873
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Чертили бары и свечки раза два в неделю и были в прибылях, а нам в 21 веке все программа делает... и мы почему-то в проигрыше...толи прога нас обманывает...толи мы сами себя обманываем... может тоже только раза два в монитор смотреть...правда теперь инструментов хоть миллион можно набрать...непосильная задача... так что только ИИ может спасти человечество от полной Кукл оккупации...))
Так понимаю,провайдеры не были оцифрованы,соответственно,не были заблокированы возможности. Ещё возможно,не было такой ужасающей концентрации бабла в руках нескольких человек/семей,т.е. бабло по планете было распределено более равномерно.
По еве иду до 1.42
Всем удачи!
Илья, это чо такое у тебя?
Не бери в голову...
Ну что, пора на реал? )))
на МА-шках?
разведут...
во индюк, это не МА-шки, думаю пока - как применить
но чо та не хватает в нем, понять не могу...
на МА-шках?
разведут...
во индюк, это не МА-шки, думаю пока - как применить
но чо та не хватает в нем, понять не могу...
Не знаю будет ли это полезно тебе, сейчас на ум пришло, но однажды, вначале пути, ради прикола перевернул значения индикатора и получил довольно таки не хилые результаты...да тогда я посчитал это простой ошибкой недостойной применения...иногда пытаюсь повторить, но ничего похожего не получается...примерно одинаково... но что заметил - даже небольшое числовое изменение индикатора приводит к ощутимым изменениям профита...
Согласен.
Практически процентов 70 индюков используют в расчетах МА-шки. А это уже толпа
Против толпы - конечно лучше ошибиться
Согласен.
Практически процентов 70 индюков используют в расчетах МА-шки. А это уже толпа
Против толпы - конечно лучше ошибиться
Скорее всего не 70%, а все 99.95%
Согласен.
Практически процентов 70 индюков используют в расчетах МА-шки. А это уже толпа
Против толпы - конечно лучше ошибиться
Да, конечно, Кукл тоже работает часто против толпы, но не против политики правительства...хотя может Он и политикой управляет... но иногда и политика выходит из под контроля и уходит на улицу к толпе...хотя Кукл и здесь изворачивается и все поворачивает в свою пользу...))) изворотливый собака...)))
Блиннн, и крутится кукел в +/- 800 пунктов, поэтому и понять то трудно - куда ж все таки цена прет по чесноку