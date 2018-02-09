FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 747

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Renat Akhtyamov:

время покажет

а ты продай пока, раз так, а я поржу
я ни с кем не меряюсь. говорю, что вижу и ржу над отроками. ты не обязан быть всегда прав - отпусти себя... позволь себе право на ошибку!!!
 
nahdi:
я ни с кем не меряюсь. говорю, что вижу и ржу над отроками. ты не обязан быть всегда прав - отпусти себя... позволь себе право на ошибку!!!

мне хватает уже твоей

продай чо, ну 176-178, я ж за язык не тянул

 
для продаж нет ни единого повода. это для тех, кто с палками. а вот докупить от 76-78 - сам боженька велел
 
nahdi:
для продаж нет ни единого повода. это для тех, кто с палками. а вот докупить от 76-78 - сам боженька велел

ну вот началось, сразу в кусты

а говорил, ДБ, индики - фигня...

...

сам даже сказать то толком ничего не может...

люди учатся, пусть прогнозят

не надо глумиться

 
Renat Akhtyamov:

ну вот началось, сразу в кусты

а говорил, ДБ, индики - фигня...

...

сам даже сказать то толком ничего не может...
тебе что - по пипкам разложить, как цена пойдет? это уж как нибудь сам. я не ясновидящий!!! и никому ничего не обязан. спасибо говори за то, что есть - с тумы пример бери
 
Renat Akhtyamov:

люди учатся, пусть прогнохят

не надо глумиться

они как и ты учатся уже лет ...цать - всё никак научиться не могут!!! говорить почему - излишне

 
nahdi:
тебе что - по пипкам разложить, как цена пойдет? это уж как нибудь сам. я не ясновидящий!!! и никому ничего не обязан. спасибо говори за то, что есть - с тумы пример бери

не ожидал...

тума поза-вчера:

Вчера можно было покупать )
Но я промумил)Точнее сказать- проверял фантастическую гипотезу существования параллельных вселенных)
Как уже говорил- евро настроено вверх.Купил с текущих.Сразу в б/у поставлю на закрытии этого(текущего) часа.
Спасибо.
На другом форуме чувак мой ))) от 1,1725/20 прогнозил покупать.(это про меня )

тума вчера

***, б/у выбила су****
Ладно , будет другой хороший селл)

-----------

Короче не парь мне мозги и другим тоже.

Пусть как хотят, так и прогнозят

Получилось или нет - как раз "не суть", как ты говоришь, опыт так и копится.
 
Renat Akhtyamov:

не ожидал...

тума поза-вчера:

Вчера можно было покупать )
Но я промумил)Точнее сказать- проверял фантастическую гипотезу существования параллельных вселенных)
Как уже говорил- евро настроено вверх.Купил с текущих.Сразу в б/у поставлю на закрытии этого(текущего) часа.
Спасибо.
На другом форуме чувак мой ))) от 1,1725/20 прогнозил покупать.(это про меня )

тума вчера

***, б/у выбила су****
Ладно , будет другой хороший селл)

-----------

Короче не парь мне мозги и другим тоже.

Пусть как хотят, так и прогнозят

Снова ты смотришь в книгу и видишь не то, что нужно. Пример с Тумы нужно брать в плане благодарности. Прогнозы его/её все не сбываются - это факт.

По поводу продажи - снова фига... в слове "может" нет ни намёка ни на что. и тем более руководства к немедленному действию. но ты и тут дофантазировал. что ж - дело твоё.

Каждый день данные дают тебе пространство вариантов. Вот в нём и лавируй. Новый день - новые данные.

Выключи фантазию. Совсем!!! А вот это уже руководство

 
nahdi:

Снова ты смотришь в книгу и видишь не то, что нужно. Пример с Тумы нужно брать в плане благодарности. Прогнозы его/её все не сбываются - это факт.

По поводу продажи - снова фига... в слове "может" нет ни намёка ни на что. и тем более руководства к немедленному действию. но ты и тут дофантазировал. что ж - дело твоё.

Каждый день данные дают тебе пространство вариантов. Вот в нём и лавируй. Новый день - новые данные.

Выключи фантазию. Совсем!!! А вот это уже руководство

учить меня не нужно, у меня уже стратегия есть

я прогноз сделал, понаблюдаем

твой прогноз теперь в цифрах?

потом сравним и только тогда я прислушаюсь возможно, в зависимости от итога

 

мдя..., театр двух артистов...

ни одного поста, конкретно, по теме

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