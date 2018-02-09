FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 747
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время покажета ты продай пока, раз так, а я поржу
я ни с кем не меряюсь. говорю, что вижу и ржу над отроками. ты не обязан быть всегда прав - отпусти себя... позволь себе право на ошибку!!!
мне хватает уже твоей
продай чо, ну 176-178, я ж за язык не тянул
для продаж нет ни единого повода. это для тех, кто с палками. а вот докупить от 76-78 - сам боженька велел
ну вот началось, сразу в кусты
а говорил, ДБ, индики - фигня...
...
сам даже сказать то толком ничего не может...
люди учатся, пусть прогнозят
не надо глумиться
ну вот началось, сразу в кусты
а говорил, ДБ, индики - фигня...
...сам даже сказать то толком ничего не может...
люди учатся, пусть прогнохят
не надо глумиться
они как и ты учатся уже лет ...цать - всё никак научиться не могут!!! говорить почему - излишне
тебе что - по пипкам разложить, как цена пойдет? это уж как нибудь сам. я не ясновидящий!!! и никому ничего не обязан. спасибо говори за то, что есть - с тумы пример бери
не ожидал...
тума поза-вчера:
Вчера можно было покупать )
Но я промумил)Точнее сказать- проверял фантастическую гипотезу существования параллельных вселенных)
Как уже говорил- евро настроено вверх.Купил с текущих.Сразу в б/у поставлю на закрытии этого(текущего) часа.
Спасибо.
На другом форуме чувак мой ))) от 1,1725/20 прогнозил покупать.(это про меня )
тума вчера
***, б/у выбила су****
Ладно , будет другой хороший селл)
-----------
Короче не парь мне мозги и другим тоже.
Пусть как хотят, так и прогнозятПолучилось или нет - как раз "не суть", как ты говоришь, опыт так и копится.
не ожидал...
тума поза-вчера:
Вчера можно было покупать )
Но я промумил)Точнее сказать- проверял фантастическую гипотезу существования параллельных вселенных)
Как уже говорил- евро настроено вверх.Купил с текущих.Сразу в б/у поставлю на закрытии этого(текущего) часа.
Спасибо.
На другом форуме чувак мой ))) от 1,1725/20 прогнозил покупать.(это про меня )
тума вчера
***, б/у выбила су****
Ладно , будет другой хороший селл)
-----------
Короче не парь мне мозги и другим тоже.
Пусть как хотят, так и прогнозят
Снова ты смотришь в книгу и видишь не то, что нужно. Пример с Тумы нужно брать в плане благодарности. Прогнозы его/её все не сбываются - это факт.
По поводу продажи - снова фига... в слове "может" нет ни намёка ни на что. и тем более руководства к немедленному действию. но ты и тут дофантазировал. что ж - дело твоё.
Каждый день данные дают тебе пространство вариантов. Вот в нём и лавируй. Новый день - новые данные.
Выключи фантазию. Совсем!!! А вот это уже руководство
Снова ты смотришь в книгу и видишь не то, что нужно. Пример с Тумы нужно брать в плане благодарности. Прогнозы его/её все не сбываются - это факт.
По поводу продажи - снова фига... в слове "может" нет ни намёка ни на что. и тем более руководства к немедленному действию. но ты и тут дофантазировал. что ж - дело твоё.
Каждый день данные дают тебе пространство вариантов. Вот в нём и лавируй. Новый день - новые данные.
Выключи фантазию. Совсем!!! А вот это уже руководство
учить меня не нужно, у меня уже стратегия есть
я прогноз сделал, понаблюдаем
твой прогноз теперь в цифрах?
потом сравним и только тогда я прислушаюсь возможно, в зависимости от итога
мдя..., театр двух артистов...
ни одного поста, конкретно, по теме