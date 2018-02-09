FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 317

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Renat Akhtyamov:

ТФ-мы переключать естественно можно.

но мне не понравилось то, что он на дневках кажет.


Полная чаша интернета разных индюков....опаздывающих и ты туда же или твой ванговатый?
 
Vadens:

Полная чаша интернета разных индюков....опаздывающих и ты туда же или твой ванговатый?

у мну полная лажа

просто руки чешутся

 
На кроссах с енькой капканы расставил. Жду в кустах.
 
Renat Akhtyamov:

у мну полная лажа

просто руки чешутся


Вернее мозги.
 
Renat Akhtyamov:

у мну полная лажа

просто руки чешутся

Погоди рано расстраиваться и нас расстраивать...любой мало мальски грамотный индюк если к нему приноровиться может быть полезен... тем боле так глубоко копнул-накопал...истина всегда где-то рядом...
 
Renat Akhtyamov:

у мну полная лажа

........................


Понимаешь,программы,которые ты пишешь,это стройные теории,т.к. без этого ты не напишешь прогу. Стройные "правильные" теории нужны рынку,чтобы эти теории нарушать и управляемым хаосом побеждать интеллектуальный потенциал Толпы. Можно бы опереться на оперирование биржевыми данными,но эти данные не однозначны и не несут определяющего значения для спекулятивного сегмента международного валютного внебиржевого рынка,иначе бы Могучий не смеялся над Стренжером,а чтил бы Его как Миссию,который указал путь к богатству и процветанию.

 Авангардное увлечение биржей,как вершиной рыночного анализа является интеллектуальным тупиком,как Марксизм-Ленизм.

Рыночный биржевой анализ способен временно поднять трейдера на высшую ступень почёта,но устойчивой успешной торговле это не способствует. Как и Марксизм-Ленинизм,который возвращает нас в частную собственность,со всеми прелестями Мирового Капитала,так и биржевой анализ заставляет пашущих трейдеровощутивших на себе прелести биржевого анализа и программного кода подумать,а нах это мне надо! А не надёжней ли пустой график и умозрительные интеллектуальные решения,основанные на опыте и интуиции.

 
Сергей Криушин:
Погоди рано расстраиваться и нас расстраивать...любой мало мальски грамотный индюк если к нему приноровиться может быть полезен... тем боле так глубоко копнул-накопал...истина всегда где-то рядом...
Я не расстраиваюсь. Прикалывался, точнее радовался.
 
Vadens:


Понимаешь,программы,которые ты пишешь,это стройные теории,т.к. без этого ты не напишешь прогу. Стройные "правильные" теории нужны рынку,чтобы эти теории нарушать и управляемым хаосом побеждать интеллектуальный потенциал Толпы. Можно бы опереться на оперирование биржевыми данными,но эти данные не однозначны и не несут определяющего значения для спекулятивного сегмента международного валютного внебиржевого рынка,иначе бы Могучий не смеялся над Стренжером,а чтил бы Его как Миссию,который указал путь к богатству и процветанию.

 Авангардное увлечение биржей,как вершиной рыночного анализа является интеллектуальным тупиком,как Марксизм-Ленизм.

Рыночный биржевой анализ способен временно поднять трейдера на высшую ступень почёта,но устойчивой успешной торговле это не способствует. Как и Марксизм-Ленинизм,который возвращает нас в частную собственность,со всеми прелестями Мирового Капитала,так и биржевой анализ заставляет пашущих трейдеровощутивших на себе прелести биржевого анализа и программного кода подумать,а нах это мне надо! А не надёжней ли пустой график и умозрительные интеллектуальные решения,основанные на опыте и интуиции.

Да ладно. Шуток не понимаешь чтоли?

Писал же выше - смотреть на график - смысла нет, треугольник рушится, следовательно история нужна для того, чтобы знать как было, а не прогнозировать - как будет.

 
Renat Akhtyamov:
Я не расстраиваюсь. Прикалывался, точнее радовался.
Понятно, спасибо, Во старина Vadens загнул... С точки зрения Мирового Капитала так и биржевой анализ заставляет пашущих трейдеровощутивших на себе прелести биржевого анализа и программного кода подумать,а нах это мне надо! А не надёжней ли пустой график и умозрительные интеллектуальные решения,основанные на опыте и интуиции. - я от него тащусь - надо наизусть выучить, просто щекотка для воспаленного биржей мозга...С твоим стрелками во всяком случае больше половины совпадений... может так и должно быть...
 
Сергей Криушин:
Понятно, спасибо, Во старина Vadens загнул... С точки зрения Мирового Капитала так и биржевой анализ заставляет пашущих трейдеровощутивших на себе прелести биржевого анализа и программного кода подумать,а нах это мне надо! А не надёжней ли пустой график и умозрительные интеллектуальные решения,основанные на опыте и интуиции. - я от него тащусь - надо наизусть выучить, просто щекотка для воспаленного биржей мозга...С твоим стрелками во всяком случае больше половины совпадений... может так и должно быть...

Ему в последнее время фора зеленью забивает карманы.

Если бы и у меня так было, я б тоже пофилософствовал в том же духе


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