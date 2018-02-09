FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 378

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sterva:


Супер.

Осталось волшеную стрелку с направлением север или юг.)


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sterva:


Ну да, ну да.

Чего еще ждать...

Сказочный персонаж и здоровый на голову финансовый аналитик существуют.


старая седовласая голова 
 
mmmoguschiy-new:

старая седовласая голова 


Сказки- это хорошо.

Фунт в шорт до 1.278 пока.)

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sterva:


Сказки- это хорошо.

Фунт в шорт до 1.278 пока.)


не хочет он в шорт. выделывается. Экспирационная неделя - я п вообще никуда не хотел 

з.ы. в выходные лепен - в понедельник в полет. мну уже пердупердили
 
mmmoguschiy-new:

не хочет он в шорт. выделывается. Экспирационная неделя - я п вообще никуда не хотел 

з.ы. в выходные лепен - в понедельник в полет. мну уже пердупердили

Костьми лягут, но лепенке не дадут.)))
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sterva:

Костьми лягут, но лепену не дадут.)))

грустный макарон возьмёт 
 
mmmoguschiy-new:

грустный макарон возьмёт 


Они все население уже запугали фретиксом.

Если что и подтусуют правильно.

Кто сказал, что у них все по честному.)

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sterva:


Они все население уже запугали фретиксом.

Если что и подтусуют правильно.

Кто сказал, что у них все по честному.)


ничё не знаю, но евра на откат 
 
mmmoguschiy-new:

ничё не знаю, но евра на откат 

До ставки делать нечего, пойду погоду проверять.)
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Вот чё вы сидите друг с другом общаетесь вдвоём?) Заходите к нам на Tradebird - рашн трейдерс. 
Мы там в чате - прикольно!
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