FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 378
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Супер.
Осталось волшеную стрелку с направлением север или юг.)
Ну да, ну да.
Чего еще ждать...
Сказочный персонаж и здоровый на голову финансовый аналитик существуют.
старая седовласая голова
старая седовласая голова
Сказки- это хорошо.
Фунт в шорт до 1.278 пока.)
Сказки- это хорошо.
Фунт в шорт до 1.278 пока.)
не хочет он в шорт. выделывается. Экспирационная неделя - я п вообще никуда не хотел
з.ы. в выходные лепен - в понедельник в полет. мну уже пердупердили
не хочет он в шорт. выделывается. Экспирационная неделя - я п вообще никуда не хотел
з.ы. в выходные лепен - в понедельник в полет. мну уже пердупердили
Костьми лягут, но лепенке не дадут.)))
Костьми лягут, но лепену не дадут.)))
грустный макарон возьмёт
грустный макарон возьмёт
Они все население уже запугали фретиксом.
Если что и подтусуют правильно.
Кто сказал, что у них все по честному.)
Они все население уже запугали фретиксом.
Если что и подтусуют правильно.
Кто сказал, что у них все по честному.)
ничё не знаю, но евра на откат
ничё не знаю, но евра на откат
До ставки делать нечего, пойду погоду проверять.)
Мы там в чате - прикольно!