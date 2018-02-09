FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 593

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подготовился, на всякий...


 
Lesorub:

так что(или кто) рисует ласточек?          


Ласточки появляются исходя из текущей ситуации на рынке.

 
Rustam Galkeev:

Ласточки появляются исходя из текущей ситуации на рынке.

ладно, хрен с ними...    




 
Lesorub:

ладно, хрен с ними...    

По пипам бай , ноя не стал бы лезть слишком разлёт маленький.



Пока качели  может ещё упасть, хотя ближайшие цели на бай есть, колонка справа через слеш.
 

я не поэт, но я скажу стихами: Евру нашу  от 1.1716 баю...

 
Lesorub:

я не поэт, но я скажу стихами, Евру нашу  от 1.1716 баю...

Ниже ноты бери
 
Rustam Galkeev:
Ниже ноты бери

бакс не велит...

 
Lesorub:

бакс не велит...

Да, янки умеют картину подпортить.
 
Lesorub:

я не поэт, но я скажу стихами: Евру нашу  от 1.1716 баю...


Фунту  баю бай.) 

 
sterva:

Фунту  баю бай.) 

Как заграница?
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