FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 593
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подготовился, на всякий...
так что(или кто) рисует ласточек?
Ласточки появляются исходя из текущей ситуации на рынке.
Ласточки появляются исходя из текущей ситуации на рынке.
ладно, хрен с ними...
ладно, хрен с ними...
По пипам бай , ноя не стал бы лезть слишком разлёт маленький.
я не поэт, но я скажу стихами: Евру нашу от 1.1716 баю...
я не поэт, но я скажу стихами, Евру нашу от 1.1716 баю...
Ниже ноты бери
бакс не велит...
бакс не велит...
я не поэт, но я скажу стихами: Евру нашу от 1.1716 баю...
Фунту баю бай.)
Фунту баю бай.)