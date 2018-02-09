FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 579
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Что нам фунт несет грядущий?
Sell limit 1.3615, ТР 1.3092 ...
ТР 1.2773 ...
Индекс Еньки:
Что нам фунт несет грядущий?
Sell limit 1.3615, ТР 1.3092 ...
ТР 1.2773 ...
Может в район 1.4000- 1.4100 после свала?
У меня показывает последний проход по селу, далее от мина на уровне дист 80-100 пп набор позиции на бай.
Может в район 1.4000- 1.4100 после свала?
У меня показывает последний проход по селу, далее от мина на уровне дист 80-100 пп набор позиции на бай.
я уже писал, что верхние долги висят в 52 и 56 фигурах на дневках
это очень далеко пока...
1.3088 и 1.2347 с дневок долги для селлов
я продаю хай раз в день лимитом ...
и для тех, кто хочет драйва:
Последний рубеж пройден 1.3464-1.3544(80п) жду откатов шаг 20п и набор партий на прорыв/бай/, как для пипс так и для основного направления, далее скорее всего буду рассматривать партии только по селу после нахождения опорной точки старшего порядка.
Все найдено:
А по Евре идет подготовка к большому кидалову бычаров...
Ставка завтра:
Вот щас куча людей понабирают на них шорты, а он дальше вверх полетит. Столько лосей навыращивают...
Что там с Лунем, налетался?
Еще кто-то читает "новости"
Вот щас куча людей понабирают на них шорты, а он дальше вверх полетит. Столько лосей навыращивают...