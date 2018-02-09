FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 579

Новый комментарий
 

Что нам фунт несет грядущий? 



Sell limit 1.3615, ТР 1.3092 ...     

                          ТР 1.2773 ...

 

Индекс Еньки:


 
Lesorub:

Что нам фунт несет грядущий? 



Sell limit 1.3615, ТР 1.3092 ...     

                          ТР 1.2773 ...

Может в район 1.4000- 1.4100 после свала?

У меня показывает последний проход по селу, далее от мина на уровне дист 80-100 пп набор позиции на бай.

 
Rustam Galkeev:

Может в район 1.4000- 1.4100 после свала?

У меня показывает последний проход по селу, далее от мина на уровне дист 80-100 пп набор позиции на бай.

я уже писал, что верхние долги висят в 52 и 56 фигурах на дневках

это очень далеко пока...

1.3088 и 1.2347 с дневок долги для селлов

я продаю  хай раз в день лимитом ...


и для тех, кто хочет драйва:


 

Последний рубеж пройден 1.3464-1.3544(80п) жду откатов шаг 20п и набор партий на прорыв/бай/, как для пипс так и для основного направления, далее скорее всего  буду рассматривать партии только по селу после нахождения опорной точки старшего порядка.

 

Все найдено:


 

А по Евре идет подготовка к большому кидалову бычаров... 

Ставка завтра:


 
Еще кто-то читает "новости"
Вот щас куча людей понабирают на них шорты, а он дальше вверх полетит. Столько лосей навыращивают...
 

Что там с Лунем, налетался?     


 
Mickey Moose:
Еще кто-то читает "новости"
Вот щас куча людей понабирают на них шорты, а он дальше вверх полетит. Столько лосей навыращивают...
Согласен реверс и наверх вместе с Толерантной валютой с 14:00 до 16:00 возможно просто ограничение роста так как опорная точка верха уже есть... . 
1...572573574575576577578579580581582583584585586...878
Новый комментарий