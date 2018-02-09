FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 80

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tuma_news:
1.0780 будет...
 
tuma_news:

Илья )

Обрати внимание  на табличку )

1,0747 и 45)))




я не смотрю так далеко...

уровни все строятся к 10.00 МСК на текущие сутки

средний диапазон хода 86 п. за 6 дней, этого достаточно, чтобы заработать зарплату на день

покрытые евробаи, остальное в засоле до 1.0647:


жду еще шип вверх...

 
Lesorub:
на М30 селл палочки нарисовали - ляпота!!!       

шПалка в кю






Лучче б цак в нос и ку



 
tuma_news:

по-моему врят ли )

Спасибо!

на часе палки в обе стороны нарисовали 1.0785 и 1.0665...
 
Lesorub:

...жду еще шип вверх...

и это правильно Lesorub еще не дошли до верхней трендовой, я же писал с куклом рисовали так что сбудется...



зоны убрал...
 
Sergey Novokhatskiy:
и это правильно Lesorub еще не дошли до верхней трендовой, я же писал с куклом рисовали так что сбудется...



зоны убрал...

Да, хорошо бы убрать все ЗОНЫ...

Хочу трендовую...

 
ueff:

шПалка в кю






Лучче б цак в нос и ку



КУ - КУ..., иногда лучше помолчать...


 
tuma_news:

мои прогнозы внутри дня./недели. )

Прогнозы всегда сбываются.)

Спасибо!


не лучше точного сигнала дождаться и тогда уже смотреть продажи:
 

Бакс - ракето:  


 
а пока только откаты для доливки...

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