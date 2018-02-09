FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Илья )
Обрати внимание на табличку )
1,0747 и 45)))
я не смотрю так далеко...
уровни все строятся к 10.00 МСК на текущие сутки
средний диапазон хода 86 п. за 6 дней, этого достаточно, чтобы заработать зарплату на день
покрытые евробаи, остальное в засоле до 1.0647:
жду еще шип вверх...
на М30 селл палочки нарисовали - ляпота!!!
шПалка в кю
Лучче б цак в нос и ку
по-моему врят ли )
Спасибо!
...жду еще шип вверх...
зоны убрал...
и это правильно Lesorub еще не дошли до верхней трендовой, я же писал с куклом рисовали так что сбудется...
зоны убрал...
Да, хорошо бы убрать все ЗОНЫ...
Хочу трендовую...
шПалка в кю
Лучче б цак в нос и ку
КУ - КУ..., иногда лучше помолчать...
мои прогнозы внутри дня./недели. )
Прогнозы всегда сбываются.)
Спасибо!
Бакс - ракето: