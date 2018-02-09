FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 346

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Сергей:
яйцо ты, у тебя же все графики на разных уровнях. ты даже не знаешь как они движутся друг относительно друга.

читай "Советник всем миром"

Там и советник и индюк есть (БЕСПЛАТНО!!!!) и не в экселе, как у некоторых

Повторюсь, мои текущий индикатор содержит в себе совсем другой смысл.

 
Renat Akhtyamov:

читай "Советник всем миром"

Там и советник и индюк есть (БЕСПЛАТНО!!!!) и не в экселе, как у некоторых

Повторюсь, мои текущий индикатор содержит в себе совсем другой смысл.

сам читай
 
Renat Akhtyamov:

Что то не спокойно мне......

Обратите внимание на выделенное:

"

Уважаемый клиент!

 

23 апреля 2017 г. пройдет первый тур президентских выборов во Франции. В связи с ожидаемой волатильностью рынка в этот период мы изменим наши торговые условия.

 

Изменения вступят в силу в пятницу, 21 апреля, за два часа до закрытия рынка и закончат действовать в понедельник, 24 апреля, через два часа после открытия рынка. В указанный период маржинальные требования для новых открытых позиций будут рассчитываться с максимальным кредитным плечом 1:100, чтобы защитить наших клиентов от возможной паники на рынке, связанной с выборами.

"


Шалости брокера?
 
sterva:

Шалости брокера?

не уверен.

волатильность увеличивается, однако...

 
Renat Akhtyamov:

Что то не спокойно мне......

Обратите внимание на выделенное:

"

Уважаемый клиент!

 

23 апреля 2017 г. пройдет первый тур президентских выборов во Франции. В связи с ожидаемой волатильностью рынка в этот период мы изменим наши торговые условия.

 

Изменения вступят в силу в пятницу, 21 апреля, за два часа до закрытия рынка и закончат действовать в понедельник, 24 апреля, через два часа после открытия рынка. В указанный период маржинальные требования для новых открытых позиций будут рассчитываться с максимальным кредитным плечом 1:100, чтобы защитить наших клиентов от возможной паники на рынке, связанной с выборами.

"

твою мать(((
 
выборы во Франции так же повлияют на рынок как и удар трампа по Сирии!( + - 100 п)
 
achtopridumat:
выборы во Франции так же повлияют на рынок как и удар трампа по Сирии!( + - 100 п)
ГЭП-чики на открытии ожидаются, скорее всего... Валютная биржа в субботу работает, а форекс - нет.
 
кстати интересное было у меня сегодня наблюдение (для тех у кого есть мобильное приложение MQL5) там можно собрать терминалы всех... ну вы знаете! так вот ни кто из вас об этом не написал. ТОЧКА. в этом терминале для всех инста показала ГЭП  сегодня на открытие, так для размышления
 
achtopridumat:
кстати интересное было у меня сегодня наблюдение (для тех у кого есть мобильное приложение MQL5) там можно собрать терминалы всех... ну вы знаете! так вот ни кто из вас об этом не написал. ТОЧКА. в этом терминале для всех инста показала ГЭП  сегодня на открытие, так для размышления
2 наблюдения из 3-х срабатывают. А вот одно из 3-х - нет.
 
по ГЭПу будет рост выше 1,07
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