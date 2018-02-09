FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 346
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яйцо ты, у тебя же все графики на разных уровнях. ты даже не знаешь как они движутся друг относительно друга.
читай "Советник всем миром"
Там и советник и индюк есть (БЕСПЛАТНО!!!!) и не в экселе, как у некоторых
Повторюсь, мои текущий индикатор содержит в себе совсем другой смысл.
читай "Советник всем миром"
Там и советник и индюк есть (БЕСПЛАТНО!!!!) и не в экселе, как у некоторых
Повторюсь, мои текущий индикатор содержит в себе совсем другой смысл.
Что то не спокойно мне......
Обратите внимание на выделенное:
"
Уважаемый клиент!
23 апреля 2017 г. пройдет первый тур президентских выборов во Франции. В связи с ожидаемой волатильностью рынка в этот период мы изменим наши торговые условия.
Изменения вступят в силу в пятницу, 21 апреля, за два часа до закрытия рынка и закончат действовать в понедельник, 24 апреля, через два часа после открытия рынка. В указанный период маржинальные требования для новых открытых позиций будут рассчитываться с максимальным кредитным плечом 1:100, чтобы защитить наших клиентов от возможной паники на рынке, связанной с выборами.
"
Шалости брокера?
Шалости брокера?
не уверен.
волатильность увеличивается, однако...
Что то не спокойно мне......
Обратите внимание на выделенное:
"
Уважаемый клиент!
23 апреля 2017 г. пройдет первый тур президентских выборов во Франции. В связи с ожидаемой волатильностью рынка в этот период мы изменим наши торговые условия.
Изменения вступят в силу в пятницу, 21 апреля, за два часа до закрытия рынка и закончат действовать в понедельник, 24 апреля, через два часа после открытия рынка. В указанный период маржинальные требования для новых открытых позиций будут рассчитываться с максимальным кредитным плечом 1:100, чтобы защитить наших клиентов от возможной паники на рынке, связанной с выборами.
"
выборы во Франции так же повлияют на рынок как и удар трампа по Сирии!( + - 100 п)
кстати интересное было у меня сегодня наблюдение (для тех у кого есть мобильное приложение MQL5) там можно собрать терминалы всех... ну вы знаете! так вот ни кто из вас об этом не написал. ТОЧКА. в этом терминале для всех инста показала ГЭП сегодня на открытие, так для размышления