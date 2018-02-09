FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 844

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Lesorub:

Рано...

88.07 первый лимит.


Да,теперь выскользнуть бы.

 
Vadens:

Да,теперь выскользнуть бы.

87.54 вполне может откатить...

 
Lesorub:

87.54 вполне может откатить...


Флетить будет,посмотрим. Над головой куча уровней. Тяжело будет подниматься. Где-нить выскочим.

 

Как видно из графика GBPUSD H4, мы имеем флет, который длится уже две недели. Образовалась разворотная фигура технического анализа треугольник:

В узком месте треугольника имеем всего 40 пп(4). То есть имеем затишье перед бурей. Должно быть сильное движение в какую-нибудь сторону. Когда это движение произойдёт? Определённо, не в этом 2017 году. Возможно, цену подтолкнёт в какую-либо сторону ближайший NonFarm 5 января 2017.

 

У меня другая картинка по этой паре

Находимся в середине канала, а так как внизу канала уже были то поедем вверх. По крайней мере до 1.3445 должны дойти(доползти)

 
Victor Ziborov:

Как видно из графика GBPUSD H4, мы имеем флет, который длится уже две недели. Образовалась разворотная фигура технического анализа треугольник:

В узком месте треугольника имеем всего 40 пп(4). То есть имеем затишье перед бурей. Должно быть сильное движение в какую-нибудь сторону. Когда это движение произойдёт? Определённо, не в этом 2017 году. Возможно, цену подтолкнёт в какую-либо сторону ближайший NonFarm 5 января 2017.


Не забывай,Витя,про тонкие рынки,они бывало делали чудеса.

 
Vadens:

Не забывай,Витя,про тонкие рынки,они бывало делали чудеса.

Да, умелые трейдеры на тонком рынке могут хорошо зарабатывать. То есть чудеса делают трейдеры, а не рынки. Я к умелым не отношусь.

 
Victor Ziborov:

Как видно из графика GBPUSD H4, мы имеем флет, который длится уже две недели. Образовалась разворотная фигура технического анализа треугольник:

В узком месте треугольника имеем всего 40 пп(4). То есть имеем затишье перед бурей. Должно быть сильное движение в какую-нибудь сторону. Когда это движение произойдёт? Определённо, не в этом 2017 году. Возможно, цену подтолкнёт в какую-либо сторону ближайший NonFarm 5 января 2017.

И как вам помог этот анализ ситуации?

Откуда продавать - покупать будете?

Где будете выходить?

 
Aleksandr Yakovlev:



Victor Ziborov:



Тоже гляну на фунта. Логично с 34-й по-флетить ниже.


Среднесрочный восходящий флет и треугольников тут как блох на собаке. С 39-й должна бы поцеловаться.....если Корею не начнут бомбить.

....А вообще я пошутил,т.к. мажоры не торгую.
 
Lesorub:

И как вам помог этот анализ ситуации?

Откуда продавать - покупать будете?

Где будете выходить?

Думаю о том, чтобы в самом узком месте поставить два отложенных ордера на пробой. Расстояние от края узкого места до отложенного ордера = 20 старых пп. ТП=10 пп. СЛ=30 пп. Если сработает один отлож ордер, то второй следует удалить.

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