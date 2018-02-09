FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 844
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Рано...
88.07 первый лимит.
Да,теперь выскользнуть бы.
Да,теперь выскользнуть бы.
87.54 вполне может откатить...
87.54 вполне может откатить...
Флетить будет,посмотрим. Над головой куча уровней. Тяжело будет подниматься. Где-нить выскочим.
Как видно из графика GBPUSD H4, мы имеем флет, который длится уже две недели. Образовалась разворотная фигура технического анализа треугольник:
В узком месте треугольника имеем всего 40 пп(4). То есть имеем затишье перед бурей. Должно быть сильное движение в какую-нибудь сторону. Когда это движение произойдёт? Определённо, не в этом 2017 году. Возможно, цену подтолкнёт в какую-либо сторону ближайший NonFarm 5 января 2017.
У меня другая картинка по этой паре
Находимся в середине канала, а так как внизу канала уже были то поедем вверх. По крайней мере до 1.3445 должны дойти(доползти)
Как видно из графика GBPUSD H4, мы имеем флет, который длится уже две недели. Образовалась разворотная фигура технического анализа треугольник:
В узком месте треугольника имеем всего 40 пп(4). То есть имеем затишье перед бурей. Должно быть сильное движение в какую-нибудь сторону. Когда это движение произойдёт? Определённо, не в этом 2017 году. Возможно, цену подтолкнёт в какую-либо сторону ближайший NonFarm 5 января 2017.
Не забывай,Витя,про тонкие рынки,они бывало делали чудеса.
Не забывай,Витя,про тонкие рынки,они бывало делали чудеса.
Да, умелые трейдеры на тонком рынке могут хорошо зарабатывать. То есть чудеса делают трейдеры, а не рынки. Я к умелым не отношусь.
Как видно из графика GBPUSD H4, мы имеем флет, который длится уже две недели. Образовалась разворотная фигура технического анализа треугольник:
В узком месте треугольника имеем всего 40 пп(4). То есть имеем затишье перед бурей. Должно быть сильное движение в какую-нибудь сторону. Когда это движение произойдёт? Определённо, не в этом 2017 году. Возможно, цену подтолкнёт в какую-либо сторону ближайший NonFarm 5 января 2017.
И как вам помог этот анализ ситуации?
Откуда продавать - покупать будете?
Где будете выходить?
Тоже гляну на фунта. Логично с 34-й по-флетить ниже.
Среднесрочный восходящий флет и треугольников тут как блох на собаке. С 39-й должна бы поцеловаться.....если Корею не начнут бомбить.
....А вообще я пошутил,т.к. мажоры не торгую.
И как вам помог этот анализ ситуации?
Откуда продавать - покупать будете?
Где будете выходить?
Думаю о том, чтобы в самом узком месте поставить два отложенных ордера на пробой. Расстояние от края узкого места до отложенного ордера = 20 старых пп. ТП=10 пп. СЛ=30 пп. Если сработает один отлож ордер, то второй следует удалить.