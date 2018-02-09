FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 377

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sterva:


Закрыла его с убытком и не жалею.

Еще вверх может протянуть на новостях.)

стандартный загончик до 161.8 - 200%, 261.8 - 300% от высоты палок ...
 

рыжик:


 
Lesorub:

жду..., с моря погоды:



Спасибо!
 

Еновая хотелка:


 
Lesorub:
стандартный загончик до 161.8 - 200%, 261.8 - 300% от высоты палок ...


Резко не развернет.

Либо дальше вверх, либо пофлетит, а уж потом......... вниз.

Сегодня точно продавать не буду.)

 
sterva:


Резко не развернет.

Либо дальше вверх, либо пофлетит, а уж потом......... вниз.

Сегодня точно продавать не буду.)

КУКЛ хитер...


 
Lesorub:

КУКЛ хитер...



Есть такое.) Вынесет....


[Удален]  
Vladimir Karputov:

О! Календарь появился на сайте!

вы сайт сделайте чтоп работал нормально а потом фенечками обвешивайте - ато загнётся скоро и без календарей  в дауне процентов 80 времени
 
Vladimir Karputov:


Супер.

Осталось волшеную стрелку с направлением север или юг.)

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