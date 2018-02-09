FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 377
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Закрыла его с убытком и не жалею.
Еще вверх может протянуть на новостях.)
рыжик:
жду..., с моря погоды:
Еновая хотелка:
стандартный загончик до 161.8 - 200%, 261.8 - 300% от высоты палок ...
Резко не развернет.
Либо дальше вверх, либо пофлетит, а уж потом......... вниз.
Сегодня точно продавать не буду.)
Резко не развернет.
Либо дальше вверх, либо пофлетит, а уж потом......... вниз.
Сегодня точно продавать не буду.)
КУКЛ хитер...
КУКЛ хитер...
Есть такое.) Вынесет....
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Как Вам новое оформление сайта?
Vladimir Karputov, 2017.05.03 09:41О! Календарь появился на сайте!
О! Календарь появился на сайте!
вы сайт сделайте чтоп работал нормально а потом фенечками обвешивайте - ато загнётся скоро и без календарей в дауне процентов 80 времени
Супер.
Осталось волшеную стрелку с направлением север или юг.)