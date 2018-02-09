FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 188
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так пишет только Миф. Ты - он и есть.
считай как хочешь, он со мной в группе с ещё 7 друзьями по торговле..
тебе скрин дать его поста=)
а если тебе крыть нечем ,а точнее доказать свою правоту прогноза, то просто промолчи и будь умнее..
на этом прошу у всех извинения за данного оппонента по диалогу. так как вести беседу с данным человеком не имею ни малейшего желания...
всем спасибо и удачных выходных...
ориентир гэп вверх...
Разборки без оснований- тупо.
А вот на счет оснований скажу (как не смешно) все прогнозы под конец дня в+.
Мона было по ним закрыть 400 баксов (мелочь,а приятно), но месяц так месяц ждемс....
считай как хочешь, он со мной в группе с ещё 7 друзьями по торговле..
тебе скрин дать его поста=)
а если тебе крыть нечем ,а точнее доказать свою правоту прогноза, то просто промолчи и будь умнее..
на этом прошу у всех извинения за данного оппонента по диалогу. так как вести беседу с данным человеком не имею ни малейшего желания...
всем спасибо и удачных выходных...
ориентир гэп вверх...
выше писал так: "в данном случае показывают приартит торговли "
теперь так: "тебе скрин дать его поста=) "
В тебе два человека?
Отвечу - нет, скрывать ты не умеешь
Миф, кидай сюда, прямо в ветку и не мне, а для всех, какие проблемы?
Только не нужно рекламных ссылок на посторонние платные чаты.
отвечу за него.(он читает но не пишет)
годовое открытие возврат он говорил когда цена была ниже открытия..
он ждёт 1.0440 +-
но от открытия года он рекомендовал хороший(жирный) лонг вход со стопом 35 пип..
сейчас слоник пофиксен на 50% на 1,0672 остальное в БУ.. если не снесёт, он говорит держать до сентября.. вход 1,0531
Разборки без оснований- тупо.
А вот на счет оснований скажу (как не смешно) все прогнозы под конец дня в+.
Мона было по ним закрыть 400 баксов (мелочь,а приятно), но месяц так месяц ждемс....
Согласен, эт они от скуки)
дайте оценку прошу, реально там разрыв!!!
блин хоть опровергните мои наблюдения за историей, что за тишина????????????
вот теперь отвечу я для таких дебилов как ты... (пришлось регнутся)
ты в ответе на посты человека ни разу не указал свои уровни торговли.. только обстрактые 1)1.035 и 2)1.17 что с ними делать куда сейчас торговать то?? или ждать????......
помню магучий рисанулся торовать япошку от 98 вроде... искать не буду....
и вот тебе мой ответ иди на те три буквы что ты сам знаешь.. достали нубы...
я не кого к себе не звал и не зову... все кто приходят сами сами решают что им нужно.. а ты ппц нубофлудер....
Миф, ты по прежнему пьешь по пятницам и регнулся второй раз
На обзывалки ты и тот чел, что тоже ты - не горазд
)
Только я сейчас уверен в своих действиях на 100% и меня уже не завести, как раньше.
Мой прогноз означал следующее:
сначала 1,035, а потом 1,17
Ну и как всегда - проверено электроникой, только на этот раз - за всю историю форекса
Основание - работа эксперта, алгоритм работы которого за семью замками.
)