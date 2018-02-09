FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 637
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Не уважаемый,это игра слов. Ты открываешь ордер в какую-то сторону и ты перед принятием торгового решения проделал какую-то работу по изучению чужого мнения,провёл собственный анализ,изучил тематическую инфу,т.е. ты пытаешься предвидеть/предсказать/прогнозировать будущее движение цены и открыться в правильном направлении.
Если ты используешь сверхестественные возможности в выборе направления сделки,рассказывай,мне интересно.
Да работу проделал, но не по изучению чужого мнения, а по изучению чужих действий, после этого ничего предвидеть не пытаюсь, а смотрю есть ли условия для открытия сделки или нет, не пытаюсь я предвидеть будущего.
Вам не кажется, что вы мне рассказываете сверхестественные вещи о предвидении будущего?
Будьте любезны, напишите название этого ПО.
Уж очень интересно увидеть хотя бы в пол-глаза интегратор "стакана" Level2, обьединяющий данные с разных площадок, да еще и показывающий историю ордеров вдобавок.
ПО не назову, скажу только что площадка одна, валютные фьючерсы не торгую.
Историю ордеров по не показывает, собственные разработки.
Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.
Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.
ну и фунт заодно
ПО не назову, скажу только что площадка одна, валютные фьючерсы не торгую.
Историю ордеров по не показывает, собственные разработки.
Если вы торгуете акциями, то нет смысла экстраполировать это на форекс и на основании этого заявлять, что местные завсегдатаи занимаются ерундой. Пусть занимаются чем угодно.
Это их личное дело.
Если вы мне покажите, как на форексе увидеть конкретные данные спроса и предложения, то тогда я буду очень удивлен.
А так... Все свелось к тому, что "на зимбабвийской сырьевой за определенную мзду мне дали доступ к стакану, и там все четко получается. А вы все, ч(м)удаки, торгуете на форе по палкам"
Да работу проделал, но не по изучению чужого мнения, а по изучению чужих действий, после этого ничего предвидеть не пытаюсь, а смотрю есть ли условия для открытия сделки или нет, не пытаюсь я предвидеть будущего.
Это какие ещё "чужие действия" можно увидеть чтобы вычислить "условия для открытия сделки" в спекулятивном сегменте международного валютного рынка Форекс?
Вы,уважаемый,не выпали,случаем,из Чикагской биржевой ямы?
Вам не кажется, что вы мне рассказываете сверхестественные вещи о предвидении будущего?
ну и фунт заодно
Успехов!
(Свои сделки показать не могу. Висят с августа. Закроются покажу.)
Если вы торгуете акциями, то нет смысла экстраполировать это на форекс и на основании этого заявлять, что местные завсегдатаи занимаются ерундой. Пусть занимаются чем угодно.
Это их личное дело.
Если вы мне покажите, как на форексе увидеть конкретные данные спроса и предложения, то тогда я буду очень удивлен.
А так... Все свелось к тому, что "на зимбабвийской сырьевой за определенную мзду мне дали доступ к стакану, и там все четко получается. А вы все, ч(м)удаки, торгуете на форе по палкам"
Торгую в основном индексы. Мог бы рассказать и показать подробно, но зачем мне это?
Местные художники если бы не трогали человека, который мне много чего осознать помог, так я бы сюда ни ногой.
Я рассказываю простые вещи и сверхестественными они могут показаться человеку,далёкому от торговли на форе в реале.
Не знаю, мне предсказание будущего простым не кажется. Здесь все пророки, не только художники?
Не знаю, мне предсказание будущего простым не кажется. Здесь все пророки, не только художники?
Чё ты прицепился к "предсказаниям" ума не приложу. Я так понимаю,в твоём понимании предсказание это вангование на форуме,выкладка прогнозов и т.д. . Я этим не занимаюсь. "Я будущего не вижу",как говаривал когда-то один местный седовласый Аксакал. Речь шла всего лишь о механизме открытия сделок. Ты же не можешь тупо открыть сделку в любую сторону,в зависимости от ноги,с которой утром встал с постели. Ты,перед открытием,проделываешь аналитическую работу,а значит заглядываешь или пытаешься заглянуть в ближайшее будущее.
А когда человек приходит на форум и начинает загадочно рассказывать,что он и то может и это по плечу и всё у него круче,чем у местных(годами здесь сидящих),то в итоге это оказывается банальным пиаром или новичка или очередного новоявленного Гуру,который зарабатывает бабло на обучении,на пропаганде от брокера-на всём,кроме торговли в реале.
Чё ты прицепился к "предсказаниям" ума не приложу. Я так понимаю,в твоём понимании предсказание это вангование на форуме,выкладка прогнозов и т.д. . Я этим не занимаюсь. "Я будущего не вижу",как говаривал когда-то один местный седовласый Аксакал. Речь шла всего лишь о механизме открытия сделок. Ты же не можешь тупо открыть сделку в любую сторону,в зависимости от ноги,с которой утром встал с постели. Ты,перед открытием,проделываешь аналитическую работу,а значит заглядываешь или пытаешься заглянуть в ближайшее будущее.
А когда человек приходит на форум и начинает загадочно рассказывать,что он и то может и это по плечу и всё у него круче,чем у местных(годами здесь сидящих),то в итоге это оказывается банальным пиаром или новичка или очередного новоявленного Гуру,который зарабатывает бабло на обучении,на пропаганде от брокера-на всём,кроме торговли в реале.
Он то мне и объяснил в прошлом году, что "проделать аналитическую работу" можно только над прошлым, а в будущее заглядывать не надо, надо кусать то что дают здесь и сейчас.
Если бы хотел бабла, учить кого то или еще чего, то уже сказал бы, нет таких намерений.
Ухожу, чтобы не смущать неокрепшие умы аборигенов)))