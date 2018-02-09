FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 637

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Vadens:

Не уважаемый,это игра слов. Ты открываешь ордер в какую-то сторону и ты перед принятием торгового решения проделал какую-то работу по изучению чужого мнения,провёл собственный анализ,изучил тематическую инфу,т.е. ты пытаешься предвидеть/предсказать/прогнозировать будущее движение цены и открыться в правильном направлении.

Если ты используешь сверхестественные возможности в выборе направления сделки,рассказывай,мне интересно.


Да работу проделал, но не по изучению чужого мнения, а по изучению чужих действий, после этого ничего предвидеть не пытаюсь, а смотрю есть ли условия для открытия сделки или нет, не пытаюсь я предвидеть будущего.

  Вам не кажется, что вы мне рассказываете сверхестественные вещи о предвидении будущего?

 
lactone:

Будьте любезны, напишите название этого ПО.

Уж очень интересно увидеть хотя бы в пол-глаза  интегратор "стакана" Level2, обьединяющий данные с разных площадок, да еще и показывающий историю ордеров вдобавок.


ПО не назову, скажу только что площадка одна, валютные фьючерсы не торгую.

Историю ордеров по не показывает, собственные разработки.

 
Vadens:

Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.

Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.




ну и фунт заодно


 
vadutr:

ПО не назову, скажу только что площадка одна, валютные фьючерсы не торгую.

Историю ордеров по не показывает, собственные разработки.


Если вы торгуете акциями, то нет смысла экстраполировать это на форекс и на основании этого заявлять, что местные завсегдатаи занимаются ерундой. Пусть занимаются чем угодно. 

Это их личное дело.

Если вы мне покажите, как на форексе увидеть конкретные данные спроса и предложения, то тогда я буду очень удивлен.

А так... Все свелось к тому, что "на зимбабвийской сырьевой за определенную мзду мне дали доступ к стакану, и там все четко получается. А вы все, ч(м)удаки, торгуете на форе по палкам"

 
vadutr:

Да работу проделал, но не по изучению чужого мнения, а по изучению чужих действий, после этого ничего предвидеть не пытаюсь, а смотрю есть ли условия для открытия сделки или нет, не пытаюсь я предвидеть будущего.

Это какие ещё "чужие действия" можно увидеть чтобы вычислить "условия для открытия сделки" в спекулятивном сегменте международного валютного рынка Форекс?

Вы,уважаемый,не выпали,случаем,из Чикагской биржевой ямы?

vadutr:

Вам не кажется, что вы мне рассказываете сверхестественные вещи о предвидении будущего?

Я рассказываю простые вещи и сверхестественными они могут показаться человеку,далёкому от торговли на форе в реале.
 
Rafil Nurmukhametov:


ну и фунт заодно



Успехов!

(Свои сделки показать не могу. Висят с августа. Закроются покажу.)

 
lactone:

Если вы торгуете акциями, то нет смысла экстраполировать это на форекс и на основании этого заявлять, что местные завсегдатаи занимаются ерундой. Пусть занимаются чем угодно. 

Это их личное дело.

Если вы мне покажите, как на форексе увидеть конкретные данные спроса и предложения, то тогда я буду очень удивлен.

А так... Все свелось к тому, что "на зимбабвийской сырьевой за определенную мзду мне дали доступ к стакану, и там все четко получается. А вы все, ч(м)удаки, торгуете на форе по палкам"

Торгую в основном индексы. Мог бы рассказать и показать подробно, но зачем мне это?

Местные художники если бы не трогали человека, который мне много чего осознать помог, так я бы сюда ни ногой.

 
Vadens:
Я рассказываю простые вещи и сверхестественными они могут показаться человеку,далёкому от торговли на форе в реале.

Не знаю, мне предсказание будущего простым не кажется. Здесь все пророки, не только художники?

 
vadutr:

Не знаю, мне предсказание будущего простым не кажется. Здесь все пророки, не только художники?

Чё ты прицепился к "предсказаниям" ума не приложу. Я так понимаю,в твоём понимании предсказание это вангование на форуме,выкладка прогнозов и т.д. . Я этим не занимаюсь. "Я будущего не вижу",как говаривал когда-то один местный седовласый Аксакал. Речь шла всего лишь о механизме открытия сделок. Ты же не можешь тупо открыть сделку в любую сторону,в зависимости от ноги,с которой утром встал с постели. Ты,перед открытием,проделываешь аналитическую работу,а значит заглядываешь или пытаешься заглянуть в ближайшее будущее.

А когда человек приходит на форум и начинает загадочно рассказывать,что он и то может и это по плечу и всё у него круче,чем у местных(годами здесь сидящих),то в итоге это оказывается банальным пиаром или новичка или очередного новоявленного Гуру,который зарабатывает бабло на обучении,на пропаганде от брокера-на всём,кроме торговли в реале.

 
Vadens:

Чё ты прицепился к "предсказаниям" ума не приложу. Я так понимаю,в твоём понимании предсказание это вангование на форуме,выкладка прогнозов и т.д. . Я этим не занимаюсь. "Я будущего не вижу",как говаривал когда-то один местный седовласый Аксакал. Речь шла всего лишь о механизме открытия сделок. Ты же не можешь тупо открыть сделку в любую сторону,в зависимости от ноги,с которой утром встал с постели. Ты,перед открытием,проделываешь аналитическую работу,а значит заглядываешь или пытаешься заглянуть в ближайшее будущее.

А когда человек приходит на форум и начинает загадочно рассказывать,что он и то может и это по плечу и всё у него круче,чем у местных(годами здесь сидящих),то в итоге это оказывается банальным пиаром или новичка или очередного новоявленного Гуру,который зарабатывает бабло на обучении,на пропаганде от брокера-на всём,кроме торговли в реале.

Он то мне и объяснил в прошлом году, что "проделать аналитическую работу" можно только над прошлым, а в будущее заглядывать не надо, надо кусать то что дают здесь и сейчас.

  Если бы хотел бабла, учить кого то или еще чего, то уже сказал бы, нет таких намерений.

Ухожу, чтобы не смущать неокрепшие умы аборигенов)))

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