FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 455
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на какой конец легла ??? и кто???
валютная змея
валютная змея
Все сливаем?))
Ага. Или просто послушай музыку)
(вот нашел концерт в Дюссельдорф, я в этом гордке был, но не на концерте)
Киви, ...ука, не оправдывает надежд:
Вы что, троицу до сих пор справляете?
Там Киви на скринах...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page451#comment_5232855 Прогнозировал же )
SOS!!!
ЧЕТ НАЖАЛ НА КЛАВИАТУРЕ, ШРИФТ СТАЛ МЕЛКИЙ..
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ВОССТАНОВИТЬ?
Тума, ты прогноз просил, а чо пост стёр?
Вот мой, только я повторюсь:
Обоснование (процентная ставка не изменится, возможно):
тебя привлекал )
Ренат) Позволю возразить)
Покупашек дохрена, а она всё вверх и вверх идёт. Я наблюдал за ней всё время(в тестере не тестируется такое).
Поэтому,твои вывод про 50/50 .............)
Спасибо!
SOS!!!
ЧЕТ НАЖАЛ НА КЛАВИАТУРЕ, ШРИФТ СТАЛ МЕЛКИЙ..
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ВОССТАНОВИТЬ?
Ctrl и 0 (ноль) масштаб.
Блин, спасибо!!!
Все получилось!!!
а то я уже за биноклем сбегал...