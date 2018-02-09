FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 455

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Lesorub:
на какой конец легла ???   и кто??? 

валютная змея


 
Renat Akhtyamov:

валютная змея



 
sterva:


Все сливаем?))
 
sterva:

Ага. Или просто послушай музыку)

(вот нашел концерт в Дюссельдорф, я в этом гордке был, но не на концерте)


 

Киви, ...ука, не оправдывает надежд:


 
Lesorub:

Вы что, троицу до сих пор справляете?


Там Киви на скринах...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page451#comment_5232855  Прогнозировал же )

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.06.02
  • www.mql5.com
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SOS!!!

ЧЕТ НАЖАЛ НА КЛАВИАТУРЕ, ШРИФТ СТАЛ МЕЛКИЙ..

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ВОССТАНОВИТЬ?


 
Renat Akhtyamov:

Тума, ты прогноз просил, а чо пост стёр?

Вот мой, только я повторюсь:


Обоснование (процентная ставка не изменится, возможно):


тебя привлекал )

Ренат) Позволю возразить)

Покупашек дохрена, а она всё вверх и вверх идёт. Я наблюдал за ней всё время(в тестере не тестируется такое).

Поэтому,твои вывод про 50/50 .............)

Спасибо!


 
Lesorub:

SOS!!!

ЧЕТ НАЖАЛ НА КЛАВИАТУРЕ, ШРИФТ СТАЛ МЕЛКИЙ..

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ВОССТАНОВИТЬ?


 Ctrl  и 0 (ноль) масштаб.
 
tuma_news:
 Ctrl  и 0 (ноль) масштаб.

Блин, спасибо!!!     


Все получилось!!!

а то я уже за биноклем сбегал...   

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