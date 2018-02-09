FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 384

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Renat Akhtyamov:
Не хватает конечно, но продавцов и по евро и по фунту - очччень много.

"Это по Оанде вы смотрите?И что гэп то ну пунктов 20(4 знак  возможно) и где он вообще )))ну и фантазеры ))
 
Darirunu:

"Это по Оанде вы смотрите?И что гэп то ну пунктов 20(4 знак  возможно) и где он вообще )))ну и фантазеры ))

сегодня не будет ГЭПа, согласен

а на открытии торгов - будет

 
Renat Akhtyamov:
Не хватает конечно, но продавцов и по евро и по фунту - очччень много.

а чего же тогда цена вверх идет? Если бы их было много, то цена шла бы вниз, ведь так?
 
Sergey Lazarenko:

а чего же тогда цена вверх идет? Если бы их было много, то цена шла бы вниз, ведь так?

нет

когда бОльшая часть рынка покупает, цена идет вниз и наоборот

 
Sergey Lazarenko:
Если больше народу покупает доллары и продает Евро, то Евро должна дешеветь а доллар дорожать, и цена на графике должна идти вниз?
Что не так то?

проще всё.

когда в основном продают, рынок насыщается и цена растет, т.к. с другой стороны покупают.

Поэтому в Вашем примере евро будет дорожать,

а доллар дешеветь, что мы и наблюдаем:

Таким образом, ордера на продажу евро-бакса сосредоточатся по низкой цене, а на покупку - по высокой.

Вспомним слововыражение: "По лучшей цене" - понимаете теперь о чем?

Это отрицательный лок.

Представили?

То есть основная часть мелких участников рынка всегда в убытке.

Цене (куклу) ничего не остается, как занять самую выгодную для себя и не выгодную для участников рынка позицию - в центре этого отрицательного лока, то есть двигаться вверх....
 
Renat Akhtyamov:

проще всё.

когда в основном продают, рынок насыщается и цена растет, т.к. с другой стороны покупают.

Поэтому в Вашем примере евро будет дорожать,

а доллар дешеветь, что мы и наблюдаем:

Таким образом, ордера на продажу евро-бакса сосредоточатся по низкой цене, а на покупку - по высокой.

Вспомним слововыражение: "По лучшей цене" - понимаете теперь о чем?

Это отрицательный лок.

Представили?

То есть основная часть мелких участников рынка всегда в убытке.

Цене (куклу) ничего не остается, как занять самую выгодную для себя и не выгодную для участников рынка позицию - в центре этого отрицательного лока, то есть двигаться вверх....

не пойму... А что выражение
если желающих купить Евро за доллары больше, чем желающих продать доллары за Евро
, цена на графике ... растет или падает?
 
Кстати, если победит Макрон то цена на графике вверх пойдет? Ну типа Евросоюз будет и дальше жить... А если Ле Пен, то наоборот, цена упадет, потому что Франция выйдет из Евросоюза?
 
Sergey Lazarenko:

не пойму... А что выражение , цена на графике ... растет или падает?
Если евробакс будет продавать основная масса трейдеров то цена будет рости и наоборот.
[Удален]  
Если победит Ле Пен это не означает выход Франции из ЕС, ведь теоретически для выхода нужен еще референдум и решение парламента.
 
Renat Akhtyamov:
Если евробакс будет продавать трейдер то цена будет рости и наоборот.


а в чем разница между трейдером, который продал 0,01 лота Евро/Американский доллар и трейдером который продал Евро/Американский доллар объемом 100 000 лот? Не пойму я вас... Если все продают Евро, то на рынке будет избыток Евро? Если избыток, то с чего вы взяли что цена на него будет расти?

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