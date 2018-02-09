FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 384
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Не хватает конечно, но продавцов и по евро и по фунту - очччень много.
"Это по Оанде вы смотрите?И что гэп то ну пунктов 20(4 знак возможно) и где он вообще )))ну и фантазеры ))
"Это по Оанде вы смотрите?И что гэп то ну пунктов 20(4 знак возможно) и где он вообще )))ну и фантазеры ))
сегодня не будет ГЭПа, согласен
а на открытии торгов - будет
Не хватает конечно, но продавцов и по евро и по фунту - очччень много.
а чего же тогда цена вверх идет? Если бы их было много, то цена шла бы вниз, ведь так?
а чего же тогда цена вверх идет? Если бы их было много, то цена шла бы вниз, ведь так?
нет
когда бОльшая часть рынка покупает, цена идет вниз и наоборот
Если больше народу покупает доллары и продает Евро, то Евро должна дешеветь а доллар дорожать, и цена на графике должна идти вниз?
проще всё.
когда в основном продают, рынок насыщается и цена растет, т.к. с другой стороны покупают.
Поэтому в Вашем примере евро будет дорожать,
а доллар дешеветь, что мы и наблюдаем:
Таким образом, ордера на продажу евро-бакса сосредоточатся по низкой цене, а на покупку - по высокой.
Вспомним слововыражение: "По лучшей цене" - понимаете теперь о чем?
Это отрицательный лок.
Представили?
То есть основная часть мелких участников рынка всегда в убытке.Цене (куклу) ничего не остается, как занять самую выгодную для себя и не выгодную для участников рынка позицию - в центре этого отрицательного лока, то есть двигаться вверх....
проще всё.
когда в основном продают, рынок насыщается и цена растет, т.к. с другой стороны покупают.
Поэтому в Вашем примере евро будет дорожать,
а доллар дешеветь, что мы и наблюдаем:
Таким образом, ордера на продажу евро-бакса сосредоточатся по низкой цене, а на покупку - по высокой.
Вспомним слововыражение: "По лучшей цене" - понимаете теперь о чем?
Это отрицательный лок.
Представили?
То есть основная часть мелких участников рынка всегда в убытке.Цене (куклу) ничего не остается, как занять самую выгодную для себя и не выгодную для участников рынка позицию - в центре этого отрицательного лока, то есть двигаться вверх....
не пойму... А что выражение
не пойму... А что выражение , цена на графике ... растет или падает?
Если евробакс будет продавать трейдер то цена будет рости и наоборот.
а в чем разница между трейдером, который продал 0,01 лота Евро/Американский доллар и трейдером который продал Евро/Американский доллар объемом 100 000 лот? Не пойму я вас... Если все продают Евро, то на рынке будет избыток Евро? Если избыток, то с чего вы взяли что цена на него будет расти?