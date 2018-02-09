FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 517
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После ставки в комментах огласили.
Слеза наворачивается от ихних комментов.
Ставка ожидаемая. Получите.)
Я тоже плачу))))
Не плачь...
Не плачь...
ок
Мне уже кажется, что пока от Тараса не уйдет последний подписчик тренд не развернется:)
Всё, нетю...
А нет, появился, после некоторой недоступности сайта..
Ну чо, погнали довн по еврику?
Так ведь Лондон не велит?
Лондон гудбай...
Лондон гудбай...
Чиф пошел вверх, евра не упала ))))
сегодня упадёт, не переживай)))
Чиф пошел вверх, евра не упала ))))
и еще не дошел, куда надо: