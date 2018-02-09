FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 517

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sterva:

После ставки в комментах огласили.

Слеза наворачивается от ихних комментов.

Ставка ожидаемая. Получите.)

Я тоже плачу))))
 
Renat Akhtyamov:
Я тоже плачу))))

Не плачь...


 
Lesorub:

Не плачь...

ок


 
Ну чо, погнали довн по еврику?
 
Sergey Zhukov:
Мне уже кажется, что пока от Тараса не уйдет последний подписчик тренд не развернется:)

Всё, нетю...

А нет, появился, после некоторой недоступности сайта..

 
Renat Akhtyamov:
Ну чо, погнали довн по еврику?

Так ведь Лондон не велит?

 

Лондон гудбай...


 
Lesorub:

Лондон гудбай... 

Чиф пошел вверх, евра не упала ))))
 
Renat Akhtyamov:
Чиф пошел вверх, евра не упала ))))

сегодня упадёт, не переживай)))

 
Renat Akhtyamov:
Чиф пошел вверх, евра не упала ))))

и еще не дошел, куда надо:


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