FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 264
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замечательно!
Среда и четверг если в одну сторону ходим, то в птн. чаще в обратную.)
в пятницу - это как карта ляжет, сбор налогов за неделю.
Зависит от того - кого больше - покупателей или продавцов.
В основном - да, разворот и выход к к концу дня в середину диапазона движения цены за день.
скажите хоть раз, где сегодня мне купить или продать на Евре, на бензик тока...
а то система есть, а подарков нет
скажите хоть раз, где сегодня мне купить или продать на Евре, на бензик тока...
а то система есть, а подарков нет
У меня тоже система есть. Но я и продаю и покупаю, причем везде.
Поэтому никогда не имею одиночных покупок или продаж.
Сейчас можно более уверенно покупать евро-доллар, чем продавать.
Я покупаю давно, от 1,05
У меня тоже система есть. Но я и продаю и покупаю, причем везде.
Поэтому никогда не имею одиночных покупок или продаж.
Сейчас можно более уверенно покупать евро-доллар, чем продавать.
Я покупаю давно, от 1,05
я про вашу
так вы уж, наверно, миллионщик...
фунта тоже покупаете?
так вы уж, наверно, миллионщик...
фунта тоже покупаете?
мне евро "за глаза".
зарабатываю на черный хлеб с чаем, живу подаяниями
мне евро "за глаза".
зарабатываю на черный хлеб с чаем, живу подаяниями
неплохо если Y шкала с 1.05
Ренат, а с какого времени ? по X шкале ?
-
неплохо если Y шкала с 1.05
Ренат, а с какого времени ? по X шкале ? -
с 6.02.
мне евро "за глаза".
вот мне скажите, перехаит ли 1.0874 седня и если да, то насколько?
чудо система должна все знать
вот мне скажите, перехаит ли 1.0874 седня и если да, то насколько?
чудо система должна все знать
не в курсе
какая разница.
пусть цена идет куда хочет
продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае.
Renat Akhtyamov:
не в курсе
какая разница.
пусть цена идет куда хочет
продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае.