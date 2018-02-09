FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 264

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sterva:


Замечательно!

Среда и четверг если в одну сторону ходим, то в птн. чаще в обратную.)

в пятницу - это как карта ляжет, сбор налогов за неделю.

Зависит от того - кого больше - покупателей или продавцов.

В основном - да, разворот и выход к к концу дня в середину диапазона движения цены за день.

 
Renat Akhtyamov:

скажите хоть раз, где сегодня мне купить или продать на Евре, на бензик тока...

а то система есть, а подарков нет   


 
Lesorub:

скажите хоть раз, где сегодня мне купить или продать на Евре, на бензик тока...

а то система есть, а подарков нет   

У меня тоже система есть. Но я и продаю и покупаю, причем везде.

Поэтому никогда не имею одиночных покупок или продаж.

Сейчас можно более уверенно покупать евро-доллар, чем продавать.

Я покупаю давно, от 1,05

 
Renat Akhtyamov:

У меня тоже система есть. Но я и продаю и покупаю, причем везде.

Поэтому никогда не имею одиночных покупок или продаж.

Сейчас можно более уверенно покупать евро-доллар, чем продавать.

Я покупаю давно, от 1,05

я про вашу

так вы уж, наверно, миллионщик...

фунта тоже покупаете?

 
Lesorub:

так вы уж, наверно, миллионщик...

фунта тоже покупаете?

мне евро "за глаза".

зарабатываю на черный хлеб с чаем, живу подаяниями


 
Renat Akhtyamov:

мне евро "за глаза".

зарабатываю на черный хлеб с чаем, живу подаяниями


неплохо если  Y шкала  с 1.05

Ренат,  а с какого времени ? по X шкале ?

 -

 
Yuriy Zaytsev:

неплохо если  Y шкала  с 1.05

Ренат,  а с какого времени ? по X шкале ? -

с 6.02.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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Renat Akhtyamov:

мне евро "за глаза".



вот мне скажите, перехаит ли 1.0874 седня и если да, то насколько?

чудо система должна все знать

 
Lesorub:

вот мне скажите, перехаит ли 1.0874 седня и если да, то насколько?

чудо система должна все знать

не в курсе

какая разница.

пусть цена идет куда хочет

продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае.

 

Renat Akhtyamov:


не в курсе


какая разница.

пусть цена идет куда хочет

продай на всю котлету, может быть и перехаит в этом случае.

понятно...
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