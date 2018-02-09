FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 506
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Что творят сволочи)
Купил йену, но за евро =)
Купил фунта тоже за евру
Как дальше жить ...
Что творят сволочи)
Купил йену, но за евро =)
Купил фунта тоже за евру
Как дальше жить ...
Продают, чо там не понятного?Скоро у Ильи плюсом по киви прогноз выбьет...
Продают, чо там не понятного?
Продают что? И долго ли это самое будут продавать?
Продают что? И долго ли это самое будут продавать?
1/4 капитала должны скинуть. В марте же об этом писал.
Остальными цифрами не владею, да мне это и не нужно.
Тока бы не флетили, этого уже более чем.
1/4 капитала должны скинуть. В марте же об этом писал.
То есть, баксу кирдык?
То есть, баксу кирдык?
Что творят сволочи)
Купил йену, но за евро =)
Купил фунта тоже за евру
Как дальше жить ...
от 138.64 надо смотреть покупки не ранее, а так пипса на откатах
Евру продает ЕЦБ
Ладно, куда ждём евру ближайшую неделю, месяц?