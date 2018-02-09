FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 506

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Это просто форекс.
 
Sergey Novokhatskiy:

И причём заметь за пару минут вас предупредил... :0))

Согласен. Если бы каждый день так бегала, вообще бы прекрасно было ;)
 

Что творят сволочи)

Купил йену, но за евро =)

Купил фунта тоже за евру

Как дальше жить ...

 
Vitaly Muzichenko:

Что творят сволочи)

Купил йену, но за евро =)

Купил фунта тоже за евру

Как дальше жить ...

Продают, чо там не понятного?

Скоро у Ильи плюсом по киви прогноз выбьет...
 
Renat Akhtyamov:

Продают, чо там не понятного?

Продают что? И долго ли это самое будут продавать?

 
Vitaly Muzichenko:

Продают что? И долго ли это самое будут продавать?

1/4 капитала должны скинуть. В марте же об этом писал.

Остальными цифрами не владею, да мне это и не нужно.

Тока бы не флетили, этого уже более чем.

 
Renat Akhtyamov:
1/4 капитала должны скинуть. В марте же об этом писал.

То есть, баксу кирдык?

 
Vitaly Muzichenko:

То есть, баксу кирдык?

Евру продает ЕЦБ
 
Vitaly Muzichenko:

Что творят сволочи)

Купил йену, но за евро =)

Купил фунта тоже за евру

Как дальше жить ...

от  138.64 надо смотреть покупки не ранее, а так пипса на откатах

 
Renat Akhtyamov:
Евру продает ЕЦБ

Ладно, куда ждём евру ближайшую неделю, месяц?

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