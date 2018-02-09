FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 560
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не слабо
тогда и я похвастаюсь хаха
Проиграна партия по импульсу - 4 и -2 предыдущий/ общий = -60 п(6 ордеров по баю) стабилизация 6(B) - 7(S) цены не самые подходящие, позже скину перекроет убыток по - 6 бая 7 селов или нет отметка стабилизации перекрытия 1.2880-1.12882.
О том и разговор )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#5510
Вход- красава... Браво!
Вход- красава... Браво!
а куда надо ? )
Спасибо!
1.1660- 1.1640 Limit ...
1.1660- 1.1640 Limit ...
я бы и от 1,15 не отказался, и ниже - еще лучше)
.............
Ну чо это движуха чтоли, флет какой то целый месяц:
в 1.1660 вообще не верю,
топнет еврик ножкой и попрет выше на перехай
Ответьте кто верификацию проходил? Почему такие жёсткие требования: паспорт скан- отказ (брокер норм ну да ладно); водительское удостоверение с вебки на ноуте сделал - отказ поля левого края за вебку чуток зашли.По логике на второй раз уж можно было определить по скану паспорта и правам что я есть я, а не левые портянки. По ходу с чемпионатом пролетаю. Не могу понять это только со мной такие приключения или я не один? По торгам партию на бай начал позже выложу... . Извиняйте что не по теме ветку засоряю своим вопросом удалите если хотите... .
я бы и от 1,15 не отказался, и ниже - еще лучше)
Ну чо это движуха чтоли, флет какой то целый месяц:
в 1.1660 вообще не верю,
топнет еврик ножкой и попрет выше на перехай
верх 1.2069 Limit ...