FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 548
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У меня уже чувствуется осень по утрам.
Красота!
спасибо!
А у меня еще лето.
Разве что через несколько дней? ...
Кстати, фунт прибыл в пункт назначения.
По логике - ему бы с евро встертится...Но я все равно за 1.04, даже если через верха.
Чевой-то рановато. Вроде осень будет с 1-го сентября? Или в календарь внесли изменения :) ?
Чевой-то рановато. Вроде осень будет с 1-го сентября? Или в календарь внесли изменения :) ?
это у tuma_news 2 постами выше
у нас просто свежо по утрам и до 25 - 30 днем
А у меня еще лето.
Разве что через несколько дней? ...
Кстати, фунт прибыл в пункт назначения.
По логике - ему бы с евро встертится...Но я все равно за 1.04, даже если через верха.
Н4 палки, ТР 1.2975 ...
а то и перехай 1.3029 (Limit)
(1.3320 есть еще долг)
внизу ТР 1.2772 для будущих селлов
Прошу потереть мои сообщения за август.
Спасибо!
(почему когда нормально просишь никуя не делают?)
Странная просьба. Могу ответить только народной мудростью:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.08.28 12:02
Buy limit 108.59, ТР 109.83 ...
sterva, ночью цапанули ...
Есть такое. Корейцы промахнулись.
Есть такое. Корейцы промахнулись.
Что, война у них там началась???
Что, война у них началась???
Поезда останавливались в Японии и в убежища на одном из островов прятались.)
Поезда останавливались в Японии и в убежища на одном из островов прятались.)
косоглазые, потому что ...
(стрелять, так стрелять...)