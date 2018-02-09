FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 548

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tuma_news:

У меня  уже чувствуется осень по утрам.

Красота!

спасибо!

А у меня еще лето.

Разве что через несколько дней? ...

Кстати, фунт прибыл в пункт назначения.

По логике - ему бы с евро встертится...

Но я все равно за 1.04, даже если через верха.
 
Lesorub:



Чевой-то рановато. Вроде осень будет с 1-го сентября? Или в календарь внесли изменения :) ?

 
Vladimir Karputov:

Чевой-то рановато. Вроде осень будет с 1-го сентября? Или в календарь внесли изменения :) ?

это у tuma_news   2 постами выше

у нас просто свежо по утрам и до 25 - 30 днем

 
Renat Akhtyamov:

А у меня еще лето.

Разве что через несколько дней? ...

Кстати, фунт прибыл в пункт назначения.

По логике - ему бы с евро встертится...

Но я все равно за 1.04, даже если через верха.

Н4 палки, ТР 1.2975 ...

а то и перехай 1.3029 (Limit)     

  (1.3320 есть еще долг)


внизу ТР 1.2772 для будущих селлов

 
tuma_news:

Прошу потереть мои сообщения за август.

Спасибо!

(почему когда нормально просишь никуя не делают?)


Странная просьба. Могу ответить только народной мудростью:

Что написано пером, того не вырубишь топором.

 
Lesorub:
sterva, ночью цапанули ...



Есть такое. Корейцы промахнулись.

 
sterva:

Есть такое. Корейцы промахнулись.

Что, война у них там началась???        

 
Lesorub:

Что, война у них началась???        



Поезда останавливались в Японии и в убежища на одном из островов прятались.)

 
sterva:

Поезда останавливались в Японии и в убежища на одном из островов прятались.)

косоглазые, потому что ...  

(стрелять, так стрелять...)



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