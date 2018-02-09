FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 642

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Lesorub:

И ты Это не знаешь???

ТР 1.1554 (нах все программы...)

КУКЛ все давно нарисовал -  свеча от 26.10.2017 !!!

Ок

Вот ты мне скажи, Илья. Допустим ты продал, а она  вверх на 1000 пунктов, минимум. Чо делать будешь и в чем тут явная ошибка прослеживается, которая ведет к сливу?

Отвечаю сразу - в твоем ответе на вопрос - ты погонишь сеть в противоход и превысишь допустимый риск раньше, чем рассчитывал первый ордер и на сколько бы чипсов он был расчитан

Риск начнет расти сразу же как ордер пойдет в минус, причем сам собой

Вот и цепляйся за этот денежный минус - это основное, а не то - куда цена попрёт

Минус держи, а плюс разгоняй, вот это уже торговля, а не гадание на кофейной гуще

 
Renat Akhtyamov:

Ок

Вот ты мне скажи, Илья. Допустим ты продал, а она  вверх на 1000 пунктов, минимум. Чо делать будешь и в чем тут явная ошибка прослеживается, которая ведет к сливу?

Вот скажи мне, американец, в чем сила...(с)

По евро селл сетап и его ТР всегда отрабатывается.


Заход по ММ в сделку.

А твои ТЫСЯЧИ ордеров мы уже видели. В этом сила???

 
Renat Akhtyamov:

Ни зачто не поверю что ты со своими индюками на форе бабки имеешь. Естественно в целом, т.е. в комплексе.

Я вообще приверженец старой школы без индюков и уж,тем более,прогнозирующих. У меня только пару графических,один информационный(ты помогал адаптировать) и несколько технических скриптов. Уровни ищу ручками и глазками,т.к. автоматизировать отрисовку так и не удалось.

Бабок не имею..."остаюсь при своих" на нескольких микросчетах,т.к. не считаю разумным и обоснованным бросать,скажем,тыщ 50 деревом в "голубую даль". На бирже через Сбербанк по акциям-это уже серьёзней,но там 50 тыщ-детский лепет.

Депо стабильно растёт только в средне сроке. Последний веер ордеров висит с августа-не считаю это бизнесом и торговлей,в классическом понятии. Хоть Стренж и писал тут вчерась(как обычно под непонятным ником),что где ещё найдёшь 1000%,но неимоверный,не контролируемый риск сводит эти проценты в минус(а контроль риска манименеджментом в среднесроке выливается в год и более) и в итоге работу на спекулятивной форе имеют "умные деньги",всякие разводящие,программисты,вроде тебя и модераторы....да,ещё всякие Гуру,короче все те,кто не торгует.

 
Lesorub:

Вот скажи мне, американец, в чем сила...(с)

По евро селл сетап и его ТР всегда отрабатывается.


Заход по ММ в сделку.

А твои ТЫСЯЧИ ордеров мы уже видели. В этом сила???

Ты видел, остальные нет.

Стратегия та же у меня. Но сила всё-таки в пересмотре финансовых результатов и формул, по которым они рассчитываются.

Пересмотрел и всё заработало как положено

Для начала баланс - цифра неизменная и смысл её в том, что он отражает ВСЕ твои начальные бабули, которые надо бы суметь не спустить.

Про профит выше уже написал - это как разница между начальным балансом и тем что у тебя в кошельке, на счете.

Эквити желательно распилить - отдельно по байкам и отдельно по селлкам.

Маржа тоже - надо считать от текущей  стоимости лота, а не смотреть на ту что временем накоплена.

Ну и т.д.

Для трейдера главные эти цифры. Для ДЦ может быть главные те что у нас в терминале

Сила в этом. Смени ориентиры для начала.

 
Vadens:

Я вообще приверженец старой школы без индюков и уж,тем более,прогнозирующих. У меня только пару графических,один информационный(ты помогал адаптировать) и несколько технических скриптов. Уровни ищу ручками и глазками,т.к. автоматизировать отрисовку так и не удалось.

Бабок не имею..."остаюсь при своих" на нескольких микросчетах,т.к. не считаю разумным и обоснованным бросать,скажем,тыщ 50 деревом в "голубую даль". На бирже через Сбербанк по акциям-это уже серьёзней,но там 50 тыщ-детский лепет.

Депо стабильно растёт только в средне сроке. Последний веер ордеров висит с августа-не считаю это бизнесом и торговлей,в классическом понятии. Хоть Стренж и писал тут вчерась(как обычно под непонятным ником),что где ещё найдёшь 1000%,но неимоверный,не контролируемый риск сводит эти проценты в минус и в итоге работу на спекулятивной форе имеют "умные деньги",всякие разводящие,программисты,вроде тебя и модераторы....да,ещё всякие Гуру,короче все те,кто не торгует.

Привет!

Какой среднесрок, шутишь чтоли?

Ну вот еще скроллинг, позже предыдущего

Взял и ушел. Дольше чем нужно светишь ордер - теряешь деньги.

 
Renat Akhtyamov:

Вот и цепляйся за этот денежный минус - это основное, а не то - куда цена попрёт

Минус держи, а плюс разгоняй, вот это уже торговля, а не гадание на кофейной гуще

В первом классе чё то подобное гонял. Открывает в обе стороны и в ту сторону,куда цена пошла,добавляет. Не помню подробностей,но грааля не нашёл.
Renat Akhtyamov:

Привет!

Какой среднесрок, шутишь чтоли?

Ну вот еще скроллинг, позже предыдущего



Руками только в кратко-среднесроке получается. На скальп мож действительно прога нужна....или мозги.

 
Vadens:
В первом классе чё то подобное гонял. Открывает в обе стороны и в ту сторону,куда цена пошла,добавляет. Не помню подробностей,но грааля не нашёл.

Руками только в кратко-среднесроке получается. На скальп мож действительно прога нужна....или мозги.

Я тоже про первый класс задумался как то.

Там учат уму разуму, а мы не возвращаемся.

А ведь всё просто и чем проще, тем лучше!

Грааля ты не нашел, потому что Эквити считать надо уметь, а не так как предлагают.

И открываться в две стороны - это нужно чтобы отрицательного лока не получилось, который неизбежен по сути.

И риск - почти всегда ноль.......

Ну и спред - это самое сложное. Суметь чтобы у тебя больше было чем на спреде отдал... - это длинная история, но решаемо.

 
Renat Akhtyamov:


Взял и ушел. Дольше чем нужно светишь ордер - теряешь деньги.

Правда твоя! Чтобы фундамент подтачивать тут прога нужна,....с названием "Market mouse". Дерзай!
 
Vadens:
Правда твоя! Чтобы фундамент подтачивать тут прога нужна,....с названием "Market mouse". Дерзай!

Сначала играют как хотят котиром и опа!!! Уперлись. А тут уже дело техники...

Только не руками, не успеешь. Шалят....

 
Renat Akhtyamov:

Я тоже про первый класс задумался как то.

Там учат уму разуму, а мы не возвращаемся.

А ведь всё просто и чем проще, тем лучше!


Спору нет! Тоже придерживаюсь простых приёмов-умозрительные уровни и резинка с одним целевым,т.к. посмотрел на ребят,которые достигли макушки...биржевой-тянет фора их селы вверх,как грабли осенние листья. Объёмы появляются и исчезают,ОИ сёдня здесь,завтра там-фигня всё. Мож нейро круче и выше.

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