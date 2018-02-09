FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 642
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И ты Это не знаешь???
ТР 1.1554 (нах все программы...)
КУКЛ все давно нарисовал - свеча от 26.10.2017 !!!
Ок
Вот ты мне скажи, Илья. Допустим ты продал, а она вверх на 1000 пунктов, минимум. Чо делать будешь и в чем тут явная ошибка прослеживается, которая ведет к сливу?
Отвечаю сразу - в твоем ответе на вопрос - ты погонишь сеть в противоход и превысишь допустимый риск раньше, чем рассчитывал первый ордер и на сколько бы чипсов он был расчитан
Риск начнет расти сразу же как ордер пойдет в минус, причем сам собой
Вот и цепляйся за этот денежный минус - это основное, а не то - куда цена попрёт
Минус держи, а плюс разгоняй, вот это уже торговля, а не гадание на кофейной гуще
ОкВот ты мне скажи, Илья. Допустим ты продал, а она вверх на 1000 пунктов, минимум. Чо делать будешь и в чем тут явная ошибка прослеживается, которая ведет к сливу?
Вот скажи мне, американец, в чем сила...(с)
По евро селл сетап и его ТР всегда отрабатывается.
Заход по ММ в сделку.
А твои ТЫСЯЧИ ордеров мы уже видели. В этом сила???
Ни зачто не поверю что ты со своими индюками на форе бабки имеешь. Естественно в целом, т.е. в комплексе.
Я вообще приверженец старой школы без индюков и уж,тем более,прогнозирующих. У меня только пару графических,один информационный(ты помогал адаптировать) и несколько технических скриптов. Уровни ищу ручками и глазками,т.к. автоматизировать отрисовку так и не удалось.
Бабок не имею..."остаюсь при своих" на нескольких микросчетах,т.к. не считаю разумным и обоснованным бросать,скажем,тыщ 50 деревом в "голубую даль". На бирже через Сбербанк по акциям-это уже серьёзней,но там 50 тыщ-детский лепет.
Депо стабильно растёт только в средне сроке. Последний веер ордеров висит с августа-не считаю это бизнесом и торговлей,в классическом понятии. Хоть Стренж и писал тут вчерась(как обычно под непонятным ником),что где ещё найдёшь 1000%,но неимоверный,не контролируемый риск сводит эти проценты в минус(а контроль риска манименеджментом в среднесроке выливается в год и более) и в итоге работу на спекулятивной форе имеют "умные деньги",всякие разводящие,программисты,вроде тебя и модераторы....да,ещё всякие Гуру,короче все те,кто не торгует.
Вот скажи мне, американец, в чем сила...(с)
По евро селл сетап и его ТР всегда отрабатывается.
Заход по ММ в сделку.
А твои ТЫСЯЧИ ордеров мы уже видели. В этом сила???
Ты видел, остальные нет.
Стратегия та же у меня. Но сила всё-таки в пересмотре финансовых результатов и формул, по которым они рассчитываются.
Пересмотрел и всё заработало как положено
Для начала баланс - цифра неизменная и смысл её в том, что он отражает ВСЕ твои начальные бабули, которые надо бы суметь не спустить.
Про профит выше уже написал - это как разница между начальным балансом и тем что у тебя в кошельке, на счете.
Эквити желательно распилить - отдельно по байкам и отдельно по селлкам.
Маржа тоже - надо считать от текущей стоимости лота, а не смотреть на ту что временем накоплена.
Ну и т.д.
Для трейдера главные эти цифры. Для ДЦ может быть главные те что у нас в терминале
Сила в этом. Смени ориентиры для начала.
Я вообще приверженец старой школы без индюков и уж,тем более,прогнозирующих. У меня только пару графических,один информационный(ты помогал адаптировать) и несколько технических скриптов. Уровни ищу ручками и глазками,т.к. автоматизировать отрисовку так и не удалось.
Бабок не имею..."остаюсь при своих" на нескольких микросчетах,т.к. не считаю разумным и обоснованным бросать,скажем,тыщ 50 деревом в "голубую даль". На бирже через Сбербанк по акциям-это уже серьёзней,но там 50 тыщ-детский лепет.
Депо стабильно растёт только в средне сроке. Последний веер ордеров висит с августа-не считаю это бизнесом и торговлей,в классическом понятии. Хоть Стренж и писал тут вчерась(как обычно под непонятным ником),что где ещё найдёшь 1000%,но неимоверный,не контролируемый риск сводит эти проценты в минус и в итоге работу на спекулятивной форе имеют "умные деньги",всякие разводящие,программисты,вроде тебя и модераторы....да,ещё всякие Гуру,короче все те,кто не торгует.
Привет!
Какой среднесрок, шутишь чтоли?
Ну вот еще скроллинг, позже предыдущего
Взял и ушел. Дольше чем нужно светишь ордер - теряешь деньги.
Вот и цепляйся за этот денежный минус - это основное, а не то - куда цена попрёт
Минус держи, а плюс разгоняй, вот это уже торговля, а не гадание на кофейной гуще
Привет!
Какой среднесрок, шутишь чтоли?
Ну вот еще скроллинг, позже предыдущего
Руками только в кратко-среднесроке получается. На скальп мож действительно прога нужна....или мозги.
В первом классе чё то подобное гонял. Открывает в обе стороны и в ту сторону,куда цена пошла,добавляет. Не помню подробностей,но грааля не нашёл.
Руками только в кратко-среднесроке получается. На скальп мож действительно прога нужна....или мозги.
Я тоже про первый класс задумался как то.
Там учат уму разуму, а мы не возвращаемся.
А ведь всё просто и чем проще, тем лучше!
Грааля ты не нашел, потому что Эквити считать надо уметь, а не так как предлагают.
И открываться в две стороны - это нужно чтобы отрицательного лока не получилось, который неизбежен по сути.
И риск - почти всегда ноль.......
Ну и спред - это самое сложное. Суметь чтобы у тебя больше было чем на спреде отдал... - это длинная история, но решаемо.
Взял и ушел. Дольше чем нужно светишь ордер - теряешь деньги.
Правда твоя! Чтобы фундамент подтачивать тут прога нужна,....с названием "Market mouse". Дерзай!
Сначала играют как хотят котиром и опа!!! Уперлись. А тут уже дело техники...
Только не руками, не успеешь. Шалят....
Я тоже про первый класс задумался как то.
Там учат уму разуму, а мы не возвращаемся.
А ведь всё просто и чем проще, тем лучше!
Спору нет! Тоже придерживаюсь простых приёмов-умозрительные уровни и резинка с одним целевым,т.к. посмотрел на ребят,которые достигли макушки...биржевой-тянет фора их селы вверх,как грабли осенние листья. Объёмы появляются и исчезают,ОИ сёдня здесь,завтра там-фигня всё. Мож нейро круче и выше.