FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 158

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sterva:
Спасибо.)

ну что, первый уровень взяли 1.2391, второй лимит можно расположить на 1.2346 - 1.2328

ТР 1.2483

 
pridurok:

Не видит, просто но есть сейчас)


На фунт у тебя нет таких удобных оперативных чёрточек? Та фунтовая картинка,что ты выкладываешь более стратегический взгляд.
 
pridurok:

Не видит, просто но есть сейчас)

Для пользы дела удобней думать что "видит".
 
Vadens:
На фунт у тебя нет таких удобных оперативных чёрточек? Та фунтовая картинка,что ты выкладываешь более стратегический взгляд.
Я фунт сейчас не смотрю, говорил что он на середине диапазона, а там лотерея, лучшие сделки от бортов.
 
 

Вот как то так.

 

Мовлатик, выходи, троллить будем Магггуууучего)) 

 
mmmoguschiy-new:
у тебя и на 073 "складывалось", дубинушка  Старые твои сделки уж не буду приводить. Самое лучшее, что ты можешь сделать - закрыть терминал и не открывать больше никогда 

Утконос)

Слушай сюды, если делать тебе нех, то иди как ты в горы, найди там ЕГО пещеру и тащи ЕГО сюда, если там нет езжай в Воронеж, ул. Лизюкова 13, спросишь Учителя. Только спрашивай почтительно. 

 
Так, хорошенький подрезик. Посетили цену открытия дня....
 
mmmoguschiy-new:
ты уже сам себя затроллил, дуболом! гудбай
Спасибо, Великий!
 
Даже не представлял, что в песочнице и столько мудрых трейдеров! Все норовят друг другу песка в рот насыпать, глазки запорошить. Весело у вас господа.)
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