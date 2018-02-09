FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 158
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо.)
ну что, первый уровень взяли 1.2391, второй лимит можно расположить на 1.2346 - 1.2328
ТР 1.2483
Не видит, просто но есть сейчас)
Не видит, просто но есть сейчас)
На фунт у тебя нет таких удобных оперативных чёрточек? Та фунтовая картинка,что ты выкладываешь более стратегический взгляд.
Вот как то так.
Мовлатик, выходи, троллить будем Магггуууучего))
у тебя и на 073 "складывалось", дубинушка Старые твои сделки уж не буду приводить. Самое лучшее, что ты можешь сделать - закрыть терминал и не открывать больше никогда
Утконос)
Слушай сюды, если делать тебе нех, то иди как ты в горы, найди там ЕГО пещеру и тащи ЕГО сюда, если там нет езжай в Воронеж, ул. Лизюкова 13, спросишь Учителя. Только спрашивай почтительно.
ты уже сам себя затроллил, дуболом! гудбай