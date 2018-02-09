FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 681
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На форексе цена движется туда, где будет открыт/закрыт тот ордер, который нужен рынку.
Ордер спот или ордер ОИ на бирже?Я так понимаю,"цена движется к ордеру" в импульсе или в интрадее,а в среднесрочном тренде в несколько месяцев что её толкает в однку сторону,большие лимиты ОИ ???
Но котировка форекс идентична котиру СМЕ с точностью до пункта.
Ну и попробуйте при всем при этом хоть как то с гарантией положительного результата в 100% применить тех-анализ и прочие прелести...
Поэтому в первую очередь отпадает всё то что усредняет, т.к. 100% уменьшится на процент отклонения от среднего значения.
пробовал. гарантия 100% на дистанции 3 года
Не,в мажорах меня нет....так,просто поглядываю,а насчёт евры совершенно не уговариваю...она сама ещё не знает куда пойдёт.
Скажем,можно ли в нинзе,СМЕ,СОТ...у чёрта на рогах увидеть найти объёмы,а торговать в МТ4 ???
А этот чем не угодил?
Ордер спот или ордер ОИ на бирже?Я так понимаю,"цена движется к ордеру" в импульсе или в интрадее,а в среднесрочном тренде в несколько месяцев что её толкает в однку сторону,большие лимиты ОИ ???
рынку интересен объем, его цена и тип торговой операции. Что за товар там будет - разницы нет
Т.е. мажоры,кроме ТА и гороскопа,можно ещё ванговать по биржевым отчётам,а кроссы?
т.е. любой товар
пробовал. гарантия 100% на дистанции 3 года
фунт на 1.27 ?
продолжайте в том же духе, с ростом лосей у Вас всё получится...
А этот чем не угодил?
Котировка форекс - котировка спот. Котировка CME - котировка производных от спота. Идентичны они не могут быть по определению.