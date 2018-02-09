FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 681

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Renat Akhtyamov:

На форексе цена движется туда, где будет открыт/закрыт тот ордер, который нужен рынку.



Ордер спот или ордер ОИ на бирже?

Я так понимаю,"цена движется к ордеру" в импульсе или в интрадее,а в среднесрочном тренде в несколько месяцев что её толкает в однку сторону,большие лимиты ОИ ???
 
Renat Akhtyamov:


Но котировка форекс идентична котиру СМЕ с точностью до пункта.


Т.е. мажоры,кроме ТА и гороскопа,можно ещё ванговать по биржевым отчётам,а кроссы?
 
Renat Akhtyamov:

Ну и попробуйте при всем при этом хоть как то с гарантией положительного результата в 100%  применить тех-анализ и прочие прелести...

Поэтому в первую очередь отпадает всё то что усредняет, т.к. 100% уменьшится на процент отклонения от среднего значения.


пробовал. гарантия 100% на дистанции 3 года

 
 
 
Vadens:

Не,в мажорах меня нет....так,просто поглядываю,а насчёт евры совершенно не уговариваю...она сама ещё не знает куда пойдёт.

Евра уже давно знает, куда пойдёт. Предвижу вопрос - куда? Отвечу сразу - не туда, куда вы думаете.
 
Vadens:

Скажем,можно ли в нинзе,СМЕ,СОТ...у чёрта на рогах увидеть найти объёмы,а торговать в МТ4 ???

А этот чем не угодил?


 
Vadens:

Ордер спот или ордер ОИ на бирже?

Я так понимаю,"цена движется к ордеру" в импульсе или в интрадее,а в среднесрочном тренде в несколько месяцев что её толкает в однку сторону,большие лимиты ОИ ???

рынку интересен объем, его цена и тип торговой операции. Что за товар там будет - разницы нет

Vadens:
Т.е. мажоры,кроме ТА и гороскопа,можно ещё ванговать по биржевым отчётам,а кроссы?

т.е. любой товар

 
Mickey Moose:

пробовал. гарантия 100% на дистанции 3 года

фунт на 1.27 ?

продолжайте в том же духе, с ростом лосей у Вас всё получится...

 
nahdi:

А этот чем не угодил?

я так и думал....
nahdi:

Котировка форекс - котировка спот. Котировка CME - котировка производных от спота. Идентичны они не могут быть по определению.

сударь, Вы не в теме, т.е. абсолютно.
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