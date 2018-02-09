FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 123

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Renat Akhtyamov:

дойная корова

Ренка,предлагаю "Дойная коза"-корова с двумя сосками не бывает. Как бы эта коза 2мя сиськами тестирует поддержку,с последующим лонгом цены и трейдер,дёргая за них,наполняет ведро баблом. Классно!

А вдруг этот паттерн называется "Гендерное равенство"??? 

 
Vadens:

Ренка,предлагаю "Дойная коза"-корова с двумя сосками не бывает. Как бы эта коза 2мя сиськами тестирует поддержку,с последующим лонгом цены и трейдер,дёргая за них,наполняет ведро баблом. Классно!

А вдруг этот паттерн называется "Гендерное равенство"??? 

Нормально

)

 
Lesorub:

Предполагаю что в этих местах якобы находятся рельсовые паттерны, (пока без анализа, всё подряд, без исключений, просто места)

Стоит идти дальше, или уже шихта?

 
Renat Akhtyamov:

Предполагаю что в этих местах якобы находятся рельсовые паттерны, (пока без анализа, всё подряд, без исключений, просто места)

Стоит идти дальше, или уже шихта?

 +

Хорошо подметил. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы вышел поезд из вокзала, но никуда не ушёл).

 
Uladzimir Izerski:

 +

Хорошо подметил. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы вышел поезд из вокзала, но никуда не ушёл).

Да нет. Я просто их не умею пока готовить

)

 
Movlat Baghiyev:
Ну а как иначе кроме меня же никто не торгует)))

Точно такая же мысль посещала и меня, было дело)

Однако....:

Первый этап пройден - Вы научились видеть реакцию цены на свои действия.

Ищите такую же реакцию цены на действия других на графике.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Точно такая же мысль посещала и меня, было дело)

Однако....:

Первый этап пройден - Вы научились видеть реакцию цены на свои действия.

Ищите такую же реакцию цены на действия других на графике.

Ну это наверно когда цена не бывает посередине скажем так ..И просто математикой этого не добиться 
 
Renat Akhtyamov:

Предполагаю что в этих местах якобы находятся рельсовые паттерны, (пока без анализа, всё подряд, без исключений, просто места)

Стоит идти дальше, или уже шихта?

так вы индикатор покажите, че там на картинке глаз щурить...

потом, там нет целей - уровней 161.8% от высоты паттерна (увидите, будут ли они отрабатываться в этом коде)

короче, нужно дорабатывать, чтобы сказать что - то определенное

 
Movlat Baghiyev:
Я написал советник ..Вы скажите какие у Вас параметры и где вы ставите лимитные  я протестю с этими уровнями и результат поставлю сюда ..

Pako давно уже все написал и все проверил.

Там рыбы нет. 1,1,14

Так что тема рельс, кажись, исчерпана...

Единственное, что они дают, это цель, которую возьмет цена.

Но часто через загон в противоход. А вот хватит ли у спекуля средств, чтобы продержаться -- вопрос...

Рельсы предполагают вход по их правилам, не через лимиты.

Про лимиты я сам для себя вывел, т.к. просада значительная от противохода.

А так лимит -161,8; -261.8; -300% от высоты в противоходе.

[Удален]  
Lesorub:


Я уже долгоее время думаю о рельсах по времени ..
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