FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 536
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По нефти есть вход 46.80, ТР 49.24 ...
Не торгую нефть
моя засада - это просада?
моя засада - это просада?
палки где?
)
палки где?
)
сначала в лесу, затем в дровяннике...
Н4 посмотри и о, чудо...
Добрый день старожилам данной ветки.
Как то здесь у вас стало не активно совсем. Раньше откроешь за день страниц по 10-20 было.
А теперь всё без всякого флуда молодцы. :0))
Добрый день старожилам данной ветки.
Как то здесь у вас стало не активно совсем. Раньше откроешь за день страниц по 10-20 было.
А теперь всё без всякого флуда молодцы. :0))
Ну так флудера забанили, и стало всё по теме.
Привет всем бойцам невидимой войны!
По расчетам моего
нейросетевого-аналитического-гиперболоидного-чудо
, =
надо купить доллар и продать евро.
Но мое чудо может и ошибнуться ))
ИМХО ..
Привет всем бойцам невидимой войны!
По расчетам моего
нейросетевого-аналитического-гиперболоидного-чудо
, =
надо купить доллар и продать евро.
Но мое чудо может и ошибнуться ))
ИМХО ..
правильно, то есть продать евробакс до 1.04 и забыть про него до тех пор, пока он до туда не допрёт.
естественно подтверждения этого движения скоро появятся
но оно уже началось от 1.1889, как бы его не скрывали
Ну так флудера забанили, и стало всё по теме.
если вы про Стренжа, то зря. Хоть он и любил по флудить много лишнего писать, но он один из тех, который так же и давал много полезной информации в своё время. А это тоже много стоит.
правильно, то есть продать евробакс до 1.04 и забыть про него до тех пор, пока он до туда не допрёт.
естественно подтверждения этого движения скоро появятся
но оно уже началось от 1.1889, как бы его не скрывали
На 95% уверен в своих показаниях на данный момент, что по этой паре пока просто коррекция. Через 1,5-2 месяца будем выше. Основное снижение я думаю надо ждать в 2018 году. Поэтому просто торгуем текущую ситуацию и ждем подтверждения...