FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 769
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1) Взял и беги - ссылка
2) Тут сам посчитаешь - кулькулятором надеюсь учить не надо пользоваться? Ну или в уме считать
Знаешь разницу между прогнозом и способами его реализации?
да чё думать - пипса в направлении основной тенденции. пох на свопы... пох на комсу... так и живем. открывать один ордер и любоваться на него - учусь терпеть - руки чешутся переоткрыться и срубить побольше бабла - а это уже жадность но и с ней учусь бороться.
если брать хотя бы 10% в день - сам помнишь формулу и что будет... но это пока что идеал
в день не получается. 3-4 дня если регламент и РМ соблюдать.
проверено электроникой
Ладно, пойду я уикенднусь.
Пока, до открытия!
да чё думать - пипса в направлении основной тенденции. пох на свопы... пох на комсу... так и живем. открывать один ордер и любоваться на него - учусь терпеть - руки чешутся переоткрыться и срубить побольше бабла - а это уже жадность но и с ней учусь бороться.
если брать хотя бы 10% в день - сам помнишь формулу и что будет... но это пока что идеал
А чё,пипсе не пох на основную тенденцию?
Откат на "основной тенденции" 500пп как 2 пальца об асфальт,при действующем правиле №4 "Будущего не знает никто".
Набирать позу на дневках в сторону основной тенденции-это звучит реально...как-то,а пипсе пох на всё.
когда ты встал на откате в направлении основной - тебе пох, потому как ты знаешь, что встал в правильном направлении.
Понимаешь,основная тенденция глобальная,а я не люблю сидеть на -свопах. Если только набирать позу в сторону основной тенденции не надолго от флета до флета. Впрочем,это мысль. Надо пораскинуть мозжечком. Я читал,что тебе это не нравится,но для меня приемлемо.
если же ты кинул монетку внутри дня с палкой и тебя раз...ло, как Илюшу на вчерашней продаже - это совсем не пох!!! простирнул и притих
Если Илья продал со стопом,то да-раз...ло,но я видел,что он открывается иногда не большим веером в 3-5 ордеров,соответственно,на 20-ке с таким веерком может вполне развернуться.
Я на таком периоде не открываюсь-ссу. Раскидываюсь на среднесрочной волне,там вмещается 13-15 ордеров.
Еще один пример торопливости стохастика(и старика с его "уровнями"). Пару дней назад и я не видел нефть выше 58-60. Но сегодня прорисовываются уровни и повыше. Стало быть не ровен час снова пропадет в запое на пару месяцев
А говоришь со спота надо уходить. Куда? В три-девятое царство,в три-десятое государство.
насчет выгодности свопа против интрадея разговаривали чуть выше с Реной. Думаю поймешь. Так что тут каждому своё. мне конечно скучно бывает сидеть и не торговать - руки чешутся. но последнее время этого самого времени не хватает. так что со следующей недели могу пропасть. да и с семьей хочется побыть подольше, а не с монитором
Насчёт выгоды свопа-это сказочные стратегии и пустые разговоры. У меня своп не выгоден,т.к. капает каплями,зато срезают струями. Только для возможности открыться в среднесрок.
Сидеть и ждать не приходится. Как минимум половина пар с +свопом,а,скажем,в горах весь спот положительный.
Проблемы с монитором у тебя возможно потому,что пипсуешь. У мну таких проблем нет........есть другие.
Если имеется свободная наличность от 100 килорублей, биржа - милое дело!!! комиссии в разы меньше. плюсом если торговать опцами можно при никчемном вложении варить просто огроменные суммы(ну если конечно торговать умеешь). к примеру за месяц раз в 5 умножиться на одном трейде либо потерять премию.
в принципе порог входа гораздо ниже. можно и с косарём-двумя войти. но тогда будешь отслюнявливать за терминал
Плюсом у тебя под рукой живые данные с опционного деска в реальном времени без задержки и прочие плюшки
Знаю и мечтаю,но наверное не решусь никогда. Мозги уже не так варят,чтобы переваривать кучу новой инфы и правил. Бабосов побольше надо закинуть в эфир. Тут я мышкую помаленьку и ладно.
ну какие ж сказки...? картинка выше есть - с гор тех самых. спред по евробаксу больше чем своп. иными словами если завтра переоткроешь позу заплатишь больше. и это без учета комиссии!!!
Поразмыслю завтра.