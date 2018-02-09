FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 611
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Если 3%, то такого баланса как у вас не получится. На вчерашнем графике видно, что скачек вверх на 25%.
И сделок много - каждая по 3% или по мартину?
Видимо в сумме по всем валютам у вас чуть ли не половина депозита было поставлено?
делайте, как считаете нужным, мне без разницы...
(а своему счету хозяин я, как хочу, так и верчу)
Все, что хочет тролль – это питаться вашими эмоциями, а именно:
• Вызвать у вас негативные эмоции и как следствие негативную реакцию на его выпады.
• Как можно дольше продлить негативный, но бессмысленный разговор.
• Привлечь к беседе как можно больше народа и испортить всем настроение.
Целые научные статьи есть однако.
делайте, как считаете нужным, мне без разницы...
(а своему счету хозяин я, как хочу, так и верчу)
Задам еще один вопрос, последний возможно. Если вам без разницы, то зачем вы это все обнародуете?
делайте, как считаете нужным, мне без разницы...
(а своему счету хозяин я, как хочу, так и верчу)
Респект! Дельту забросил? Толк есть подписку делать?
Задам еще один вопрос, последний возможно. Если вам без разницы, то зачем вы это все обнародуете?
Респект! Дельту забросил? Толк есть подписку делать?
Все, что хочет тролль – это питаться вашими эмоциями, а именно:
• Вызвать у вас негативные эмоции и как следствие негативную реакцию на его выпады.
• Как можно дольше продлить негативный, но бессмысленный разговор.
• Привлечь к беседе как можно больше народа и испортить всем настроение.
Целые научные статьи есть однако.
Все зеленых ловишь?
Вы прокурор?
Зачем же так, просто смысл ваших действий не понятен.
Зачем же так, просто смысл ваших действий не понятен.
Толку нет.
Я после слива на соты положил. Толпа зарабатывает неделю, другую а я все по цифрам. Короче если больше двух недель стоят правильно- это красный свет всем "генальным" мыслям.