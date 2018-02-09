FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 611

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elibrarius:

Если 3%, то такого баланса как у вас не получится. На вчерашнем графике видно, что скачек вверх на 25%.
И сделок много - каждая по 3% или по мартину?
Видимо в сумме по всем валютам у вас чуть ли не половина депозита было поставлено?

делайте, как считаете нужным, мне без разницы...

(а своему счету хозяин я, как хочу, так и верчу)

                                                                                         



 

Все, что хочет тролль – это питаться вашими эмоциями, а именно:

• Вызвать у вас негативные эмоции и как следствие негативную реакцию на его выпады.

• Как можно дольше продлить негативный, но бессмысленный разговор.

• Привлечь к беседе как можно больше народа и испортить всем настроение.

Целые научные статьи есть однако. 



 
Lesorub:

делайте, как считаете нужным, мне без разницы...

(а своему счету хозяин я, как хочу, так и верчу)

                                                                                         




Задам еще один вопрос, последний возможно. Если вам без разницы, то зачем вы это все обнародуете?

 
Lesorub:

делайте, как считаете нужным, мне без разницы...

(а своему счету хозяин я, как хочу, так и верчу)

                                                                                         




Респект! Дельту забросил? Толк есть подписку делать?

 
vadutr:

Задам еще один вопрос, последний возможно. Если вам без разницы, то зачем вы это все обнародуете?

Вы прокурор?
 
vaz:

Респект! Дельту забросил? Толк есть подписку делать?

Толку нет.
 
sterva:

Все, что хочет тролль – это питаться вашими эмоциями, а именно:

• Вызвать у вас негативные эмоции и как следствие негативную реакцию на его выпады.

• Как можно дольше продлить негативный, но бессмысленный разговор.

• Привлечь к беседе как можно больше народа и испортить всем настроение.

Целые научные статьи есть однако. 




Все зеленых ловишь? 

 
Lesorub:
Вы прокурор?

Зачем же так, просто смысл ваших действий не понятен.

 
vadutr:

Зачем же так, просто смысл ваших действий не понятен.

Ругаться не хочу... Матом...
 
Lesorub:
Толку нет.

Я после слива на соты положил. Толпа зарабатывает неделю, другую а я все по цифрам. Короче если больше двух недель стоят правильно- это красный свет всем "генальным" мыслям. 

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