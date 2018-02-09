FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 860

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Привет друзья. Еще раз всех с наступающим. Привалил я сейчас с работы. В этом году у меня отлично складывается. Сегодня отсыпной, завтра (01,01,18 )выходной. На работу только 2. Ну держись моя печень...)))

 

А все-таки жаль, что наиопытнейшего дитятю https://www.mql5.com/ru/users/nahdi выкинули с форума. Как-то скучно стало. И результаты у него неплохие были. Вернется - пусть веселится, не ругайтесь с ним. С детьми же Вы не часто ругаетесь, не так ли?

podotr
podotr
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Alexander_K2:

А все-таки жаль, что наиопытнейшего дитятю https://www.mql5.com/ru/users/nahdi выкинули с форума. Как-то скучно стало. И результаты у него неплохие были. Вернется - пусть веселится, не ругайтесь с ним. С детьми же Вы не часто ругаетесь, не так ли?


Наивные, это старый(стренж)  

 
Alekseu Fedotov:

Наивные, это старый(стренж)  


Не Стренж,но тоже из старой гвардии.

Ренка,смог бы прогу написать во время процедуры? А то вон чо то у япошек петь не получается.


 
Renat Akhtyamov:

ПРИВЕТ ВСЕМ!!!, хватит ругаться

С Наступающимммммм


 

Гозрич.Стренж, Ольга, Ирип, Илья, Полковник, Манька, Поко, Тума и ВСЕх... С новым ГОДОМ!


[Удален]  

торговля идет, а кухни закрыты




 
Vadens:

Не Стренж,но тоже из старой гвардии.

Ренка,смог бы прогу написать во время процедуры? А то вон чо то у япошек петь не получается.


Дыу.... ры онм))))

Вобще они ончень уумнкце

))))))))))))))))))
 

Лично я .......... а)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И!!!

 

С Новым годом!

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