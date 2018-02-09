FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 860
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Привет друзья. Еще раз всех с наступающим. Привалил я сейчас с работы. В этом году у меня отлично складывается. Сегодня отсыпной, завтра (01,01,18 )выходной. На работу только 2. Ну держись моя печень...)))
А все-таки жаль, что наиопытнейшего дитятю https://www.mql5.com/ru/users/nahdi выкинули с форума. Как-то скучно стало. И результаты у него неплохие были. Вернется - пусть веселится, не ругайтесь с ним. С детьми же Вы не часто ругаетесь, не так ли?
А все-таки жаль, что наиопытнейшего дитятю https://www.mql5.com/ru/users/nahdi выкинули с форума. Как-то скучно стало. И результаты у него неплохие были. Вернется - пусть веселится, не ругайтесь с ним. С детьми же Вы не часто ругаетесь, не так ли?
Наивные, это старый(стренж)
Наивные, это старый(стренж)
Не Стренж,но тоже из старой гвардии.
Ренка,смог бы прогу написать во время процедуры? А то вон чо то у япошек петь не получается.
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!, хватит ругаться
С Наступающимммммм
Гозрич.Стренж, Ольга, Ирип, Илья, Полковник, Манька, Поко, Тума и ВСЕх... С новым ГОДОМ!
торговля идет, а кухни закрыты
Не Стренж,но тоже из старой гвардии.
Ренка,смог бы прогу написать во время процедуры? А то вон чо то у япошек петь не получается.
Дыу.... ры онм))))
Вобще они ончень уумнкце))))))))))))))))))
Лично я .......... а)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И!!!
С Новым годом!