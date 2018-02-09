FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 43

Renat Akhtyamov:
Мнение эксперта по рельсам хотелось бы услышать
По вашему я на столько глуп )))Я ее лучше него знаю и ее минусы знаю ..Для себя я уже решил .Интересно как он решил ее минусы .Хотя мне кажется .что он просто  не обращает на убытки внимания ..
 
Movlat Baghiyev:
Я не говорил такого.

Но Илья на рельсах бабули рубит, вот и жду его ответ.

Renat Akhtyamov:

Он не все показывает .. 
 
Renat Akhtyamov:

такое не показывают, я даже не рассказывал никому

откуда Вы узнали?

Был такой вопрос.
 
Alekseu Fedotov:
Был такой вопрос.

Я готовлюсь только. Скоро напишу.

Сверхъестественного не будет.

Эконометрика.

Нашел Ваш пост:

Правильный ответ вот:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от начинающих

Renat Akhtyamov, 2017.01.11 20:39

Ну наконец то! Проблема решена.

int j=0;
...
start()
{
........
      j=j+10;
      SetIndexShift(0,j);

Всё работает и на МТ4

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!



 
Movlat Baghiyev:
рекомендуют соблюдать ММ...


 

двойной паттерн...

что первым заберет КУКЛ, знает тока путокольщик...


 

и предстоящее кидалово на баксе...


 
Lesorub:

двойной паттерн...

что первым заберет КУКЛ, знает тока путокольщик...


Фунт с долларом в каких отношениях относительно еньки...
 
Lesorub:
В ЗАГС ее позвали...
:)
