FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 43
Мнение эксперта по рельсам хотелось бы услышать
По вашему я на столько глуп )))Я ее лучше него знаю и ее минусы знаю ..Для себя я уже решил .Интересно как он решил ее минусы .Хотя мне кажется .что он просто не обращает на убытки внимания ..
Я не говорил такого.
Но Илья на рельсах бабули рубит, вот и жду его ответ.
такое не показывают, я даже не рассказывал никому
откуда Вы узнали?
Был такой вопрос.
Я готовлюсь только. Скоро напишу.
Сверхъестественного не будет.
Эконометрика.
Нашел Ваш пост:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Alekseu Fedotov, 2017.01.11 10:13
Можно
Начало следующих суток.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от начинающих
Renat Akhtyamov, 2017.01.11 20:39
Ну наконец то! Проблема решена.
...
start()
{
........
j=j+10;
SetIndexShift(0,j);
Всё работает и на МТ4
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
По вашему я на столько глуп )))Я ее лучше него знаю и ее минусы знаю ..Для себя я уже решил .Интересно как он решил ее минусы .Хотя мне кажется .что он просто не обращает на убытки внимания ..
рекомендуют соблюдать ММ...
двойной паттерн...
что первым заберет КУКЛ, знает тока путокольщик...
и предстоящее кидалово на баксе...
В ЗАГС ее позвали...