FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 181
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Иной раз весомых аргументов нет.
Меня сильно расстраивает, если я ничего не возьму вообще.
Сегодня запущу демку на 5 специально для теста долговременных позиций, которые с милостью будут подсказаны.
Думаю не менее чем на месяц или закрытие по тр.
Для себя, чтобы проверить насколько все хорошо или плохо, заодно на 5 попробую еще раз игрушки наложить.
Просто так споры не имеют смысла......
я ни с кем не спорю...
я ни с кем не спорю...
Люблю чтоб в любую сторону было выгодно,но локи и сетки не годятся. Вот веерная идея Зорича как-то подошла. Выбираю "не правильное" разворотное направление и ставлю капканы,а в "правильном" рыночный. В развороте усиливаюсь,а в обратку бабло складываю и при первой возможности б/у ставлю,чтобы импульс счёт не снёс.
Не всё так просто,как бы хотелось,особливо в краткосрачном краткосраке.
А там, в краткосраке, всега было краткосрачно !...
Сегодня JPY продал по ТР =112,84 и хорошо.
Я не про Вас. Подскажите на что один лот периодом месяц поставить?
так Евро!!! Своп в тему, ТР 1.0393 - все очень окейно!!!
продавайте ее до 1.0800, а там и меня вспомните (или хорошо или плохо)
естественно, просчитать ММ
так Евро!!! Своп в тему, ТР 1.0393 - все очень окейно!!!
продавайте ее до 1.0800, а там и меня вспомните (или хорошо или плохо)
естественно, просчитать ММ
Продан пока лот с текущих инст демо.
Время покажет.)
Продан пока лот с текущих инст демо.
Время покажет.)
EURUSD до 28.12.2017г.
Если в настоящий момент (февраль 2017) медведи, преодолевшие уже фрактал вниз от 01.06.2016г. (1,09000) не потеряют ускорение и силу, то уровень 1,02540 в октябре-ноябре 2017г. будет достигнут. Далее, после небольшого "затишья" - к концу 2017 года медведи будут продолжать "дожимать" быков.
Закрываем, смеяться 17.03.17.)
Мне кажется , ты используешь Рыночную теорию Юсуфа ? )
Прям такие же параболы....Всё изгинается и шевелится)
............