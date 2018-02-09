FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 181

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sterva:

Иной раз весомых аргументов нет.

Меня сильно расстраивает, если я ничего не возьму вообще. 

Сегодня запущу демку на 5 специально для теста долговременных позиций, которые с милостью будут подсказаны.

Думаю не менее чем на месяц или закрытие по тр. 

Для себя, чтобы проверить насколько все хорошо или плохо, заодно на 5 попробую еще раз игрушки наложить. 

Просто так споры не имеют смысла...... 

я ни с кем не спорю...


 
Lesorub:
я ни с кем не спорю...
Я не про Вас. Подскажите на что один лот периодом месяц поставить? 
 
Vadens:

Люблю чтоб в любую сторону было выгодно,но локи и сетки не годятся. Вот веерная идея Зорича как-то подошла. Выбираю "не правильное" разворотное направление и ставлю капканы,а в "правильном" рыночный. В развороте усиливаюсь,а в обратку бабло складываю и при первой возможности б/у ставлю,чтобы импульс счёт не снёс. 

Не всё так просто,как бы хотелось,особливо в краткосрачном краткосраке. 

А там, в краткосраке,  всега было краткосрачно !...

 Сегодня JPY продал по ТР =112,84 и хорошо. 

 
Посмотрите пожалуйста две свечи декабрь14 и январь15, там между ними разрыв в пунктов 60 кажется. Что скажите ???
 
sterva:
Я не про Вас. Подскажите на что один лот периодом месяц поставить? 

так Евро!!! Своп в тему, ТР 1.0393 - все очень окейно!!!

продавайте ее до 1.0800, а там и меня вспомните (или хорошо или плохо)

естественно, просчитать ММ

 
Lesorub:

так Евро!!! Своп в тему, ТР 1.0393 - все очень окейно!!!

продавайте ее до 1.0800, а там и меня вспомните (или хорошо или плохо)

естественно, просчитать ММ

Продан пока лот с текущих инст демо.

Время покажет.)

 
sterva:

Продан пока лот с текущих инст демо.

Время покажет.)

покажет...
 

EURUSD до 28.12.2017г.

Если в настоящий момент (февраль 2017) медведи, преодолевшие уже фрактал вниз от 01.06.2016г. (1,09000)  не потеряют ускорение и силу, то уровень 1,02540 в октябре-ноябре 2017г. будет достигнут. Далее, после небольшого "затишья" - к концу 2017 года медведи будут продолжать "дожимать" быков. 

Файлы:
acbibtg_EURUSD_cb_28122017.jpg  132 kb
 

Закрываем, смеяться 17.03.17.)

 

 
tuma_news:
Мне кажется , ты используешь Рыночную теорию Юсуфа ? )

Прям  такие же параболы....Всё  изгинается  и шевелится)

............
У Юсуфа математические,геометрически правильные,ножницы,а так в жизни не бывает....которые(ножницы),если поезд поехал не по рельсам,легко перерисуются и снова,как ни в чём не бывало,показывают безоблачное будущее,где "каждому по потребностям и от каждого по способностям"...короче,утопия.
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