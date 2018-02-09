FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 366
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Чет я не понял, так стопы это плохо? Только не нервничай, скажи да или нет, спорить не собираюсь.
Нервничать перестал уж давно. Остальное - так... непроизвольные выкрики Стебусь в общем.
Я без стопов - сказал же!!! Подход у меня такой. Пояснять не буду - долго да и незачем. Мож для кого то и хорошо, но я - так для себя решил. И не жалею. ТэЧеКа. Так что про сносы - эт мимо.
Всем привет🖖Подскажите пж. На какой лучше сигнал подписаться!какой лучший?🤔🤔🤔😬
можешь мне просто денег дать, я тебе лучше сигналы посоветую.
Можешь фунт продать с текущих и до 1,265
можешь мне просто денег дать, я тебе лучше сигналы посоветую.
Можешь фунт продать с текущих и до 1,265
я п не был так уверен
я п не был так уверен
1. Со 02 января по сегодня (27 апреля 2017г.) идёт боковой "ценовой" коридор от 1,03257 до 1,09346 шириной около 600 пунктов. Понятно, что преодоление указанных линий поддержки или сопротивления дадут нам начало того или иного движения тренда. Не исключено, что первоначальная импульсная волна будет в течении недели или больше - обманным импульсом. Что на сегодня?
2. Сегодня и сейчас куда пойдет EURUSD? Давайте рассмотрим, что сейчас происходит.
Когда мне коллеги задают вопрос и сами на него дают ответ, я спрашиваю почему ты так решил? Объяснения, кроме как "...индикатор, осцилятор и т.п. дают сигнал..." - это не объяснения, а рулетка.
3. Давайте посмотрим СЕЙЧАС - КУДА ИДЕТ РЫНОК? Движущая Сила Рынка практически приближается к нулю, а поскольку до этого нуля еще немного надо "поработать" быкам, которые уже исчерпывают все свои силы, то мы наблюдаем приближение классической схемы "РАВНОВЕСИЯ РЫНКА". Рынок в точке Баланса (медведи-быки) при нулевой Движущей Силе.
4. В этот период достаточно будет какой-нибудь "сногсшибательной" мировой НОВОСТИ - и Рынок ринется туда, куда всем нам укажут.
Рекомендации от меня следующие:
1. Очень аккуратно торгуем в пределах указанных коридоров "флэт" (п.1 выше)
2. Ослеживаем настроения других рынков с участием EUR и USD
3. Мой личный прогноз-сценарий по EURUSD следующий: Ожидается "обманный" скачок вверх, быки вступят в игру на 300-500 пунктов, после чего до осени рынок будет "медвежьим".
P.S.: Данный прогноз отражает только мое личное субъективное мнение и не может быть использован в реальной торговле.
Всем желаю успешной торговли!
С Уважением, Игорь.
я п не был так уверен
полЁтал седня?
завтра будет прикольнее, поверь на слово.
тот выше тебя про чё лепит?
пишет что торговать некогда. продаст до сентября, авось прокатит.
но я б на его месте с таким подходом к торгам не закрывался бы и в декабре...
бывает )) что то валюты зажали. чего то ждут. но не на этой неделе
по евре недельки открой, чтоб успокоиться.
там всё четко - растет , 1.15
та мне ваще пофик )) я своё возьму - не сегодня так завтра. лан спать пора
ты северный или сибирский?